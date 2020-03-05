Prof. Dr. Emre Alkin, Afyonkarahisar iş dünyası ile buluşacak

05 Mart 2020

Halim ASLAN / Afyon



Dünya Gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Emre Alkin, 06 Mart 2020, saat 18:30’da Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda, Afyonkarahisar iş dünyası ile bir araya gelecek.



Alkin, iş insanı ve sanayicilere 2020 Türkiye ekonomisi öngörülerini paylaşarak, enflasyonla mücadele çalışmaları, hedefler, dış ticaretteki son durum, koronavirüsü ve Brexit gibi güncel konuların ekonomiye etkileri konularda iş dünyasının sorularını yanıtlayacak.



Alkin, ATSO’daki programından önce Afyon Kocatepe Üniversitesi İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu’nda “Genç Ekonomistlerde Vizyon ve Mesleki Gelişim” başlıklı bir de konferans da verecek.