Progim Yalın Dönüşüm ve Yazılım, dijital dönüşümün yol haritasını çıkarıyor

29 Mayıs 2020

İşletmelerin maliyetlerini düşürmek, kaliteyi yükseltmek ve teslimat hızlarını artırmak için Yalın Üretim Sistemi’nin kurulmasını sağlayarak, Dijital Dönüşüm Yol Haritası çıkarttıklarını söyleyen Progim Genel Müdürü Engin Eroğlu, Endüstri 4.0 yolunda işletmelerin güvenli bir şekilde yol almasına katkı sunduklarını açıkladı. Ülkemizin geleceğinin ekonomik olarak daha parlak olması için iki önemli atılım yapılması gerektiğini, bunların daha katma değerli ürün yapmak ve daha katma değerli üretim yapmak olduğunu anlatan Engin Eroğlu, “Biz Progim olarak her ikisini birden hem kendimiz hem de sanayimiz için gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yalın üretim sistemini kurarak işletmelerin israflarını minimize edip, katma değerli işlerin oranını artırmasını sağlıyoruz. Öte yandan da yazılım sektörünün en katma değerli ürünlerinden birisi olan “Üretim Çizelgeleme” yazılımını bünyemizde geliştirerek, sanayimizin kullanımına sunmuş bulunuyoruz” dedi.

Uzun yıllara dayalı saha tecrübesi olan danışmanlarla yalın dönüşümü haftalık “Kaizen Çalıştayları” ile gerçekleştirdiklerini anlatan Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Progim olarak, kuruluşumuzdan itibaren 30’dan fazla firmada 200’den fazla başarılı kaizen çalıştayı ile yalın üretim uygulamalarını hayata geçirdik. Kaizen çalıştayları seçilen bölgede bir haftalık sürede yapılan iyileştirme ekip çalışmalarıdır. Bu yöntem sayesinde KOBİ’ler 6 ay-1 yıl sonra nasıl bir firma olacaklarını, daha ilk haftada, olmuşunu görerek, gözünde canlandırabiliyorlar. Gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarda ortalama yüzde 32 seviyelerinde verimlilik artışı elde ediyoruz. Bizim amacımız işletmelere balık tutmak değil, balık tutmayı öğretmektir.”

Sürdürülebilirliği sağlamak için işletmelerin “planlama ve yönetim” süreçlerinde de iyileştirme, dijitalleşme ve standartlaştırmaya gidilmesinin gerektiğini yalın çalışmaları sürecinde tespit ettiklerini belirten Engin Eroğlu, bu amaçla “üretim çizelgeleme” yazılımını geliştirdiklerini belirtti. Eroğlu, “işletmelerde ürünlerin, müşteri terminlerine uygun olarak en verimli şekilde üretilmesi için yapılan her bir prosesin hangi iş merkezinde hangi zaman aralığında yapılacağını, operasyonların sıralamasının ne olacağını gösteren ayrıntılı günlük planlara “Üretim Çizelgeleme” diyoruz. Bir üretim sistemine en verimli diyebilmek için çizelgeleme yazılımı ile yapılandırılmış olması şarttır” dedi.

Uygulama ve sürdürebilme zorluğu nedeniyle yalın üretime karşı genelde sanayicilerde bir inanç kaybı olduğunu gözlemlediklerini anlatan Engin Eroğlu, yalın üretim sisteminin sektör ve büyüklük gözetmeksizin her firmada başarı ile uygulanabileceğinin altını çizdi. Danışman olarak sürekli sahada olduklarını, nasıl yapılacağını anlatıp, gitmediklerini, sahada bizzat uygulanmasını sağladıklarını vurguladı. Eroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın birçok şehirde model fabrikalar kurmaya başlamasının da “katma değerli üretim” kavramının önemini ortaya koyduğunu belirterek, “bu model fabrikalar “Yalın Üretim Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri” olarak tüm sanayimize iyi bir farkındalık ve uygulama fırsatı sunacaktır” dedi. Progim olarak, KOBİ’lerde yalın dönüşümün gerçekleştirilmesinde Türkiye’de ilk akla gelen firma olmayı hedeflediklerini açıklayan Eroğlu, Eskişehir İnovasyon, Yazılım ve AR-GE Kümelenmesi isimli HİSER Projesi’ne de katılarak dünya pazarlarına da açılacaklarını sözlerine ekledi.