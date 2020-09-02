Proil, petrol türevlerine alternatif ürünler geliştiriyor

02 Eylül 2020

KÜBRA OĞURLU-KOCAELİ

Proil’in kuruluşundan bugüne sağlam adımlarla büyümeye devam ettiğini söyleyen Proil Genel Müdürü Nural Evin, “Sürdürülebilir, standardize edilmiş ve sertifikasyonlarını tamamlamış üretim prosesleri, alanlarında deneyimli Ar-Ge ekibi, üretim personeli ve satış kadrosu ile sektörde öncü konumunda olan Proil, kurulduğu 2015 yılından bugüne yüzde 100 yerli üretimi ile müşterilerine yenilikçi ve rekabetçi ürünler sunuyor” dedi.

Yeni üretim tesisleri, gelişen ürün gamı

Kuruluşundan bugüne kadar üretimini Petroyağ ile aynı çatı altında yürüten Proil’in, artan talebe daha hızlı ve etkin cevap verebilmek için 2020’nin Mart ayından itibaren yeni üretim tesislerine taşındığını belirten Evin, “Başta gıda, kozmetik ve ilaç sektörü olmak üzere müşterilerinin altyapı gereksinimlerini gözeterek inşa edilen, 8 bin metrekare açık ve 2 bin metrekare kapalı alanda kurulu olan Proil tesisleri, gerekli tüm uluslararası standartlara uygun olarak üretim gerçekleştiriyor. Güçlü Ar-Ge merkezi ile ürün gamına sürekli yeni ürünler eklerken, her biri konusunda uzman olan çalışan kadrosu ile müşterilerine anahtar teslim çözümler geliştiriyor” açıklamasında bulundu.

Bio bazlı ürünlerin, değişen çevresel koşullara ve tüketici taleplerine cevap verebilmek adına büyük önem taşıdığına dikkat çeken Evin, “Proil, bu noktadan hareketle petrol türevi ürünlere alternatif olabilecek ve hatta yeni üretim kabiliyetlerini ortaya çıkarabilecek yeni ürünler geliştiriyor. Dünyanın en büyük petrol şirketlerinin dahi biyodegradable ürün tasarımlarına başladığı günümüzde, hızlı aksiyon almaktan ve bu alanda öncü şirketlerden biri olmaktan dolayı gurur duyuyor” ifadesini kullandı. Evin, ayrıca, kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiği ürünlerle gıdadan kozmetiğe, asfalttan farmakolojiye, tarımdan madenciliğe kadar geniş bir skalada, farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu Oleo-Kimyasal çözümleri bir arada sunduğunu aktardı.

3 kıtaya yayılan dağıtım ağı

Proil’in, sahip olduğu uluslararası dağıtım ağı ile sadece Türkiye’deki değil yakın coğrafyaya yayılmış müşterilerine de hizmet verdiğini dile getiren Evin, küresel işbirlikleri ve stratejik ortaklıkları sayesinde, geliştirdiği ürünlerin yanı sıra, birçok özel oleo-kimyasal ürünün dağıtımını da gerçekleştirerek müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verdiğini belirtti. Evin, “Sahip olduğu yüksek üretim kapasitesi, güçlü dağıtım ağı ile birleştiren Proil, ürünlerin tedarik sürelerini en aza indiriyor ve müşterilerinin üretimlerinin aksamasının da önüne geçiyor” dedi.

İthalata bağımlılık azalıyor

Proil’in, yeni üretim merkezinin getirdiği üretim kabiliyeti ve kapasitesinin yanı sıra ileri Ar-Ge merkezinin yetkinlikleri sayesinde bio bazlı ürün talebi olan tüm sanayi kuruluşları için güçlü bir çözüm ortağı olduğunu ifade eden Evin, şöyle devam etti: “Ürünlerini kendi geliştirerek, üretimini kendi tesislerinde gerçekleştirerek, yerli hammadde üretimini önceliği haline getirerek, ithalata bağımlılığı azaltıyor. Ayrıca stoklu üretim kabiliyeti ile ürün sevkiyatlarına veya gümrük süreçlerine bağlı olası gecikmelerin risklerini ortadan kaldırıyor.”

Gelecek bio çözümlerde

Müşterilerine uluslararası standartlarda, ekonomik koşullarda, yenilenebilir, sürdürülebilir ve çevre dostu ürünler sunan Proil’in, yeni ürün ve ürün grupları geliştirmeye devam ettiğini bildiren Evin, “Geleceğin ürünlerini bugünden sunmayı misyon edinen Proil, kurulduğu günden beri devam eden istikrarlı büyümesini ve güçlü işbirliklerini kararlılıkla sürdürüyor” dedi. Pandemi sürecinin, global üretimin yol açabileceği sorunları ve milli üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Evin, Proil’in, hedefl eri doğrultusunda bu ihtiyaca etkin bir şekilde cevap vermeyi, teknik bilgi ile donatılmış deneyimli üretim ve satış ekibi ile bu alanda müşterilerinin beklentilerini eksiksiz karşılamayı amaçladığını kaydetti.