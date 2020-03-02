PTT’den İznik’e özel pul

02 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - UNESCO Dünya Mirası adayı İznik’in her alanda tanıtımı ve farkındalığını sağlamak amacıyla İznik Belediyesi tarafından yapılan girişimler neticesinde PTT Genel Müdürlüğü tarafından İznik Ekinoks Festivali ile bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan İznik Çini ve Seramik Sempozyumu adına hatıra pulu bastırıldı.

Ülkelerin turistik, kültürel ve turizm değerlerinin gerek tanıtımı gerekse de farkındalığı için önemli yer tutan posta pulları arasında İznik de yerini aldı. PTT Genel Müdürlüğü İznik’e özgü iki etkinlik olan İznik Ekinoks Festivali ile İznik Çini ve Seramik Sempozyumunu Pul basımı için uygun buldu. Gerekli dosyaların İznik Belediyesi tarafından hazırlanmasının ardından PTT Genel Müdürlüğü İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü Değerli Kağıtlar ve Müze Müdürlüğü tarafından hatıra posta pulları basılarak İznik’e gönderildi.

Posta Pulu basımı için uygun görülen etkinliklerden ilki olan İznik Çini ve Seramik Sempozyumu bu yıl ilk kez 9-10-11 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. Sempozyumda; İznik Çini ve Seramik Sanatında gelenekselin ve yerelin değerlerini modern ve evrenselin beklentilerine dönüştürme arayışları konusunun tartışılması hedefleniyor. İznik Ekinoks Festivali ise yılda iki kez tekrarlanan bir doğa olayı. Çevresi dağlarla çevrili olan İznik Gölü’nde gerçekleşen bu doğa olayında gün batımı saatinde güneş İznik’in karşı kıyısında bulunan Karsak boğazı denilen mevkiden göle kavuşuyor. Dünya üzerindeki belirli göllerde nadiren görülebilen bu doğa olayı güneş suya değdiği an suyun içerisinde dağılıyor. Etkinliğin 2020 ayağı 20-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.