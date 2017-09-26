Radisson Blu Hotel 2018'den umutlu

26 Eylül 2017

Radisson Blu Hotel Kayseri Satış ve Pazarlama Direktörü Menderes Karaküçük, bu yıl ilk defa kayak sezonu haricinde de turistlerin gelmeye başladığını belirterek, 2018 yılından oldukça umutlu olduklarını, gelecek yıla ilişkin konaklama ve toplantı rezervasyonları almaya başladıklarını açıkladı.

Kayseri’yi tanıtmak adına çalışmalar yaptıklarını anlatan Menderes Karaküçük, şunları söyledi:



“Ulusal ve uluslararası alanda yapmakta olduğumuz, tanıtım - pazarlama çalışmaları meyvelerini verdi ve bu yıl ilk defa kayak sezonu haricinde de turistler gelmeye başladı. Otel olarak bu yıl, 65 bin geceleme yapacağımızı tahmin ediyoruz. Bu da yaklaşık olarak 98 bin kişi ediyor. Misafirlerimizin yüzde 25’i yabancı, yüzde 75’i ise yerli. Konaklamanın yanı sıra, geçen yıla göre, banket organizasyonlarında yüzde 36 büyüyen otelimiz, yılda 350 kişi ve üzeri katılımcının olduğu, 100’ün üzerindeki organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. 2018 yılı için talepler almaya devam ediyoruz ve birçok kesinleşmiş organizasyona ev sahipliği yapacağız” dedi.

Kayak ve sömestr sezonunda yüksek doluluk

Kayak sezonunda bu yıl yüzde 86 doluluğu yakalayan otelin, sömestr döneminde ise yüzde 94 doluluk rakamlarına ulaştığını belirten Menderes Karaküçük, şunları kaydetti:



“Özellikle, kayak sezonunda Avrupa’daki lüks tesisleri tercih eden kesim, kayak yapmak için Kayseri’ye gelmeye başladı. Bu sebeple, Avrupa’ya giden dövizin bir kısmı, Kayseri’ye gelmek suretiyle ülkemizde kalıyor” diye konuştu.

Kayseri’nin keşfi için özel konaklama paketleri hazırlanıyor

Şehirde gerçekleşen bütün tanıtım faaliyetlerine destek olmaya çalıştıklarını anlatan Menderes Karaküçük, aynı zamanda yerli ve yabancı gazetecileri, bloggerları, dünyaca ünlü fotoğrafçıları ağırladıklarını söyledi.

Kayseri’nin keşfedilmesini sağlamak için özel konaklama paketleri hazırladıklarını ifade eden Menderes Karaküçük, konuşmasına şöyle devam etti:



“Amerika’da bulunan Niagara Şelalesi’den, 20 metre daha yüksek olan 70 metre yüksekliğindeki Kapuzbaşı Şelalesi ve bir milyon kuş popülasyonu - 365 farklı kuş türüyle Sultansazlığı Kuş Cenneti, Kayseri sınırları içerisinde bulunuyor.



Bu yaz Sultansazlığı Paketimizden, 7 fotoğrafçı yararlandı. Bu fotoğrafçıların 4 tanesi yabancı uyruklu ve 1 tanesi yurtdışında sadece Sultansazlığı fotoğraflarından oluşan bir sergi açtı. İstatistiklerde, çok küçük bir rakam olarak görünse de, gelecek için çok umut verici bir başlangıç. Nitekim, hazırladığımız diğer paketlere de ilgi yüksek. Görüştüğümüz yerli ve yabancı acentalar, Kayseri için kayak paketi programının yanı sıra, Kültür Turizmi programı yapmak için de çalışıyor. Bunlardan birisi kayak sezonunda, diğeri ise Mart, Nisan, Mayıs ve Kasım, Aralık aylarında yapılacak olan kültür turları paketleri olacaktır” şeklinde konuştu.