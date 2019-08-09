Radisson Blu Hotel Kayseri’nin haklı gururu

09 Ağustos 2019

Dilek FİDAN

KAYSERİ - Radisson Blu Hotel Kayseri Genel Müdürü Burak Aydın, “Dünyanın en büyük turizm değerlendirme sitesi olan TripAdvisor’ın milyonlarca kullanıcısının verdiği puanlara göre ‘Radisson Blu Hotel Kayseri’ dünyanın en iyi 3. Radisson Blu Hotel’i seçildi. Kayseri'yi, turizm elçisi olarak dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Kayseri’yi turizm elçisi olarak Dünya’ya tanıtma faaliyetlerinin lokomotifliğini üstlenen Radisson Blu Hotel Kayseri, Anadolu’da ve Avrupa’da dünya kalitesinde hizmet vermek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın en büyük turizm değerlendirme sitesi olan TripAdvisor’ın milyonlarca kullanıcısının verdiği puanlara göre ‘Radisson Blu Hotel Kayseri’ dünyanın en iyi 3. Radisson Blu Hotel’i seçilerek dünya standartlarında bir hizmet anlayışı ile Kayseri misafirperverliğini birleştirerek ilklere imza atmayı başarıyor. Radisson Blu Hotel Kayseri Genel Müdürü Burak Aydın, “Dünya genelinde popüler kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi yurtiçinden ve yurtdışından gelen kayakseverler ile 2019 yılını önceki yıllara göre daha başarılı bir şekilde geçirdi. Geçtiğimiz kayak sezonunda özellikle Rusya ve Ukrayna pazarlarının bölgemize olan ilgisi ve bu ülkelerden Kayseri’ye gelen direkt charter uçuşların etkisiyle bu pazarlardan gelen misafirlerimizin oranlarında ciddi şekilde artışlar oldu. Radisson Blu Hotel Kayseri olarak da oldukça yoğun bir kış sezonu geçirdik” dedi.

“Kayseri -Kapadokya turları düzenleniyor”

Kayseri'ye gelen turistlerin Kayseri’nin zenginliğini keşfetmenin yanında, sadece 45 dakika uzaklıkta olan Kapadokya’yı da ziyaret ettiklerini söyleyen Aydın, Kayseri -Kapadokya turlarının da yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. Aydın, konuşmasına şöyle devam etti: “Yabancı tur şirketleri genellikle kış mevsiminde, Erciyes Kayak Merkezi- Kapadokya turları satıyorlar. Kayseri Erciyes’e gelen turistler, Kapadokya’yı da programlarına alıyorlar. Kayseri’nin yanı başında olan ve yalnızca 45 dakikalık kara yolculuğu mesafesinde bulunan Kapadokya’nın tarihi geçmişi ve kültürel zenginlikleri yoğun ilgi görüyor. Tur programı kapsamında, aynı anda 2 şehri ziyaret edenler, eşsiz bir deneyim yaşamış oluyorlar. Ayrıca Kayseri’mizin sahip olduğu doğal ve kültürel varlıklarının mevcudiyeti ve aynı zamanda kendine has lezzetlerin sunulduğu yemekleri sayesinde kültür ve gastronomi turizmi ile de yaz aylarında da bölgemizde hareketlilik oluyor. Gerek Kayseri ve gerekse Kapadokya bölgelerini ziyaret etmeyi düşünen tüm misafirlerimize ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz.”

Radisson Blu Hotel Kayseri hizmete girdiği tarihten bu yana yaklaşık 5 yıldır sağlamakta olduğu yüksek servis kalitesiyle ve her daim hedeflediği yüksek misafir memnuniyetiyle turizm sektöründe ismini duyurduklarını söyleyen Aydın, yakın zamanda Erciyes Kayak Merkezi'nde yine Radisson Blu markası altında hizmete açılacak olan iki bin kişilik Lounge ve otel tesisimiz bölgede ihtiyaç duyulan kaliteli hizmet anlayışını sürdürülebilir turizm düşüncesiyle devreye alacaklarını dile getirdi. 2015 yılının sonlarından 2017 yılına kadar olan süreçte ülkemiz sınırları içerisinde ya da dışarısında yaşanılan bazı terör olaylarının etkisiyle ülke turizminin yara aldığını son 1,5 yıl içerisinde kendisini toparlama sürecine girdiğini söyleyen Aydın, “Ülkemize gelen ziyaretçi sayısının son zamanlarda eski rakamlara yaklaştığını fakat kişi başı gelirde ise geri kalındığını gözlemliyoruz. Ülke genelinde kongre ve kültür turizmini daha da yaygınlaştırabilirsek turizm geliri olarak arzu edilen noktaya ulaşabiliriz” dedi.