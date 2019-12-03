“Rakamlar hedefler için umut veriyor”

03 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, Ekim ayında enerji zamlarının yansımasını gördüklerini ve aylık enflasyonun yüzde 2 artış gösterdiğini hatırlatarak, “Kasım ayında ise yüzde 0.38’lik bir artış, yılsonunda hedeflenen yüzde 12 ile 2019’un kapanabileceğini gösterdi” diye konuştu.

Türkay, üretim artışı sağlanması durumunda 2020’de hedeflere ulaşmanın da mümkün olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Yeni Ekonomik Programda 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8.5 enflasyon hedefi öngörülmüş durumda. Eğer gerekli çalışmalar yapılmaya devam ederse bu hedefler ulaşılmaz değildir. Burada asıl olan üretimin artırılmasını sağlamaktır. Bu durumda, işsizlik azalır, iç tüketim artar, ihracat artar ve büyüme de istenen yüzde 4-5 bandına tekrar oturur. Amaç üretimi kısmak değil artırmak olmalıdır. Bunun için de en kısa yol tarımsal üretimi ve turizmden gelen girdileri artırmaktır. Bu iki sektördeki üretim artışı çok kısa sürede sonuç verir. Ardından tekrar sanayideki katma değerli üretime yoğunlaşabiliriz. 2020’nin 2019’dan daha iyi geçmesini temenni ediyorum.”

Başkan Türkay, 2020’de tarımsal kalkınmaya daha da önem verilen, enerji zamlarıyla üretimin cendereye alınmadığı, gerek iş barışında, gerekse toplumsal hayatta daha da uyumlu bir millet tablosunun ortaya koyulduğu bir yıl olmasını dileğini de dile getirdi.