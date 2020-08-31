“Rakamlar korkutmasın”

31 Ağustos 2020

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, “Pandemi dönemini gösteren rakamlarda, daralma yüzde 9.9 çıkıyor. Sanayi yüzde 16.5, inşaat yüzde 2.7, hizmetler yüzde 25, destek hizmetleri yüzde 16.5diğer hizmetler yüzde 18 küçülmüş. Küçülmeyi, yüzde 9.9’da tutan ise başta finans ve sigortanın yüzde 27.8, bilgi-iletişimin yüzde 11 ve tarımın yüzde 4 büyümesi oldu” dedi.

Türkay, beklenen bir durum yaşandığını yaz aylarında bu daralmayı kırmak için çabaladıklarını da ifade ederek, şunları kaydetti:

“Tekrar çarklar durmak zorunda kalmazsa bizler bu işin altından kalkarız. Özellikle tek odaklı tedarik anlayışının, pandemiyle birlikte yerini bölgesel tedariğe bırakacağının anlaşılmasıyla, Türkiye’nin önünün açılacağı ortaya çıkmıştı. Çin’den yapılan alımların özellikle Avrupa için Türkiye’ye kayma ihtimali belirmişti. Ancak işin sağlık boyutunun çok da iyi gitmediğini görüyoruz. Umarım sonbahar ve kış aylarında daha sıkıntılı bir dönem yaşanmadan bu beladan kurtuluruz. Türkiye bu işi ilk günlerdeki gibi sıkı tutabilirse önünde güzel bir yol var bizler bunu görebiliyoruz. Ancak her akşam ortaya çıkan sağlık rakamları ve görüntüler bu umudumuza gölge düşürüyor. Ancak bizler yine de gelecekten umudumuzu koruyoruz.” Türkay, maske, mesafe ve temizlik gibi basit ve temel kurallara uyulması halinde güzel günlerin Türkiye’yi beklediğine inandığını da söyledi.