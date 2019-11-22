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Ramada By Whyndam Bursa Nilüfer Hotel açıldı

Nilüfer ilçesinde konuklarını ağırlamaya başlayan Ramada By Whyndam Bursa Nilüfer Hotel’in resmi açılışı yapıldı.

Ramada By Whyndam Bursa Nilüfer Hotel açıldı
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BURSA (DÜNYA) - İşadamı Abdullah Kiraz’ın sahibi olduğu Ramada By Whyndam Bursa Nilüfer Hotel’in açılışına Bursa protokolü, sanayici ve işadamları ile turizm sektörü temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Genel Müdür İzzet Battır, “Osmanlı’nın başkenti olmuş tarihi İpekyolu üzerindeki Bursa’da çok özel bir lokasyona sahip olan otelimiz tarihi, turistik ve ticari merkezlere yakınlığıyla öne çıkıyor. Otelimiz iki farklı konsepte sahip 4 suit, 9 connection, 1 engelli odası, 70 standart oda olmak üzere 84 odadan oluşuyor. Ayrıca 800 kişiye kadar ağırlayabileceğimiz toplantı salonlarımızla da hizmet veriyoruz” dedi.

Bursa Ramada By Whyndam Bursa Nilüfer Hotel

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