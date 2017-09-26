Ramada Kazdağları Resort'tan, organik üretim

26 Eylül 2017

Öngen Turizm ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yağız Öngen, Öngen Country ve Ramada Resort Kazadağları otelleri ile konaklama, turizm alanında hizmet verdiklerini dile getirerek, farklı yatırımlarla da müşterilerine hitap etmek istediklerini belirtti.



Öngen, turizm sektörünün yanında inşaat, zeytincilik ve pazarlama sektöründe de hizmet verdiklerini belirterek, Balıkesir'deki otel bünyesinde kurdukları 3 dönümlük sebze ve meyve bahçesi hakkında bilgi verdi.



Öngen, “Otelimiz bünyesinde bulunan organik sebze ve meyve bahçesini daha da büyüterek, tesisin bütün sebze, meyve ihtiyacını buradan karşılamayı hedefliyoruz. Yine otelimizde çiftliğimiz ve kümesimiz bulunuyor. Bu alanları zamanla büyütüp özellikle kümesimizden yumurta ihtiyacımızı karşılamayı planlıyoruz” diye konuştu.

“2016 yılı içinde otelimizde 40 bin müşteriyi ağırladık”

Ramada Kazadağları’nda 2016 yılında dokuz aylık sürede 40 bin kişinin konakladığını kaydeden Yağız Öngen, bu yılın ilk çeyreğinde ise 15 bin misafir ağırladıklarını söyledi.



Ağırlıklı olarak yerli ve Uzakdoğu'lu turistleri misafir ettiklerini aktaran Öngen, Ramada Resort Kazdağları’nda dört adet toplantı salonu, bir fuaye, ayrıca açık ve kapalı çok sayıda etkinlik mekanının bulunduğu bilgisini verdi. Buna ilave Ramada Kazdağları Resort otellerini, toplantı oteli konumuna getirdiklerinin altını çizen Öngen, 2016 yılının Nisan ayında açılan tesiste bugüne kadar 100 toplantı organize ettiklerini kaydetti.



Sektöre yönelik açıklamalarda da bulunan Yağız Öngen, son dönemlerde yaşanan olumsuz gelişmelerin ülke turizmini olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Sürecin atlatılabilmesi için özellikle iç turizm faaliyetlerini özendirecek tanıtım çalışmalarıyla yabancı turistlerden doğan boşluğu yerli turistle doldurmanın geçiş süreci için önemli bir ayrıntı olduğunu da sözlerine ekledi. Öngel, ayrıca yerli turiste güvenle tatil yapabilecekleri mekanlar oluşturmanın sektörü ileriye taşıyacağını da ifade etti.