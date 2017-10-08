Ravaber, Macaristan'da taşyünü üretmek için fabrika yatırımı yapıyor

08 Ekim 2017

Kayseri OSB'de seramik yünü ve taşyünü üreten Ravaber, tesisinde yapacağı yatırım ile camyünü de üretmeye başlayacak. Söz konusu yatırımla mineral yünlerin tamamını ürün gamına ekleyecek olan firma, yurtdışında da üretim için yatırım yapıyor. Ravaber, taşyünü üretmek için yatırımına başladığı fabrikayı 2018'de devreye alacak.

Yalıtım sektöründeki faaliyetlerine 2007 yılında başladıklarını belirten Ravaber Yapı Genel Müdürü Harun Hasyüncü, "Yılda 110 bin tonluk taşyünü üretiyoruz. Yurtdışı yatırımlarıyla da yalıtım sektöründe global pazarda güçlenmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. 2013 yılında Belçikalı Ravago ile yaptıkları ortaklıkla global hedeflerini daha da büyüttüklerini ifade eden harun Hasyüncü, "Yurtdışına yönelik en büyük atılımımız ise Macaristan'da yatırımı süren taşyünü üretim tesisi oldu. Söz konusu yatırım ile Avrupa pazarına da ürünlerimizi daha kolay ulaştırmayı hedefliyoruz. Macaristan'ın kuzeydoğu bölgesinde yer alan Miskolc şehrine yapılacak yatırımla yaklaşık 107 kişiyi istihdam edeceğiz" diye konuştu. Yatırım için tüm makineleri kendilerinin üretip, Macaristan'a taşıdıklarını belirten Hasyüncü, "2018 yılında devreye girecek Ravaber Macaristan fabrikası, ülkedeki istihdama katkıda bulunacak. Bundan dolayı, Macaristan hükümetinin de tesis yatırımına destek olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Ravaber, 56 bin metrekaresi kapalı, 80 bin metrekare alan üzerinde üretim yaptığını belirten Harun Hasyüncü, kuruldukları yıldan bu yana yatırımlara ara vermediklerini ifade etti. Hasyüncü, "Yatırımlarımız ve kullandığımız yenilikçi teknolojiler ile kapasiteyi ve ürün çeşitliliğini artırdık. Taşyününde iç pazarda kayda değer payımız bulunuyor. Ayrıca, 2016 yılında seramik yünü yatırımı da yapıp, bu alanda Avrupa'daki az sayıdaki üreticiler arasında yer aldık" diye konuştu. Seramik yününün yüksek ısı gerektiren sektörlerde kullanıldığını belirten Harun Hasyüncü, "Ravaber seramik yünü, bin 300 ila bin 600 derece arasındaki sıcaklıklara dayanabiliyor. Yıllık 3 bin 500 ton seramik yünü üretim kapasitesine ulaştık. Seramik yününde ithalatı azaltmayı, bununla beraber ihracata da başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Öte yandan üniversiteler ile sürekli işbirliği yaptıklarını aktaran Hasyüncü, "Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri kapsamında üniversitelerle sürekli iletişim halindeyiz. TÜBİTAK destekli projelerle de katma değerli ürünler geliştiriyoruz. Bu çalışmalardan biri de ‘Ravaber Agriculture' markasıyla pazara sunduğumuz, topraksız tarım için kullanılan taş yünü ürünleri. Ürünümüz, seralarda ve tarlalarda kullanılıyor" diye konuştu. Yurtiçinde etkin bir konumda olduklarını ifade eden Hasyüncü, ayrıca üretimin yüzde 4'ünü, 20 ülkeye ihraç ettiklerini belirtti.