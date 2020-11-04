Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, çayda mekanizasyon için proje başlattı

04 Kasım 2020

NECATİ TUZCU-RİZE

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) tarafından çayda mekanizasyona yönelik proje faaliyetlerinin ilki, üniversite bünyesindeki Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekletirildi. Projenin ilk adımı, İyidere ilçesinde bulunan ve ihtisas çalışmaları için kullanılan Çay Uygulama ve Deneme Bahçesi’nde atıldı.

Gerçekleştirilen çalışmaya, Rektör Yardımcısı ve Çay İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ali Bilgin, Ziraat Fakültesi Dekanı ve Çay İhtisaslaşma Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Akbulut, Çay İhtisaslaşma Koordinatör Yardımcısı Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Keziban Yazıcı, Çay Araştırma Uygulama Merkezi (ÇAYMER) Genel Müdürü Selçuk Azman, Of İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sedat Saral ve proje ekibi katıldı.

Rektör Yardımcısı ve Çay İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ali Bilgin çalışmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, projenin saha çalışmalarında, dünyada ve ülkemizde çay hasadında kullanılan bazı hasat makineleri ve ekipmanlarının performansları ve bunların çay kalitesine olan etkilerinin değerlendirildiğini belirtti.

Prof. Dr. Bilgin, Dünya çay hasadında kullanılan farklı makinelerin performansları ve çay tarımı yapılan arazi koşullarına göre bu makinelerde yapılması gerekli modifikasyonların da çalışmada değerlendirildiğini söyledi. Bilgin, “Bu amaçla kullanılan hasat makineleri; kullanım kolaylığı, araziye uygunluğu, çalışma verimliliği, maliyeti, toplanan ürünün işlemeye uygunluğu, hasat sonrası tabla görüntüsü ve hazne kapasitesi gibi özellikler yönünden de incelendi. Çalışmalar kapsamında ayrıca, hasat edilen çaylarda kalite analizleri de yapılacak” dedi.

Çay bahçelerinde makineli tarım yapılmasının iş gücüne katkı yaparak yetiştiricilerin üretim maliyetlerini de azaltacağını ifade eden Bilgin, ihtisas çalışmaları kapsamında başlatılan çayda mekanizasyon çalışmaları ile çay bahçelerinde makineli tarımın kullanılması konusunda pilot uygulamalar da yapılacağını söyledi.