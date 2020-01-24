Renault Trucks, bayi ağını Mersin ile büyüttü

24 Ocak 2020

Mehmet Nabi BATUK

Türkiye’de yeni bayilerle satış ve satış sonrası servis ağını güçlendiren Renault Trucks Türkiye, Çukurova bölgesindeki 2’inci satış ve satış sonrası yetkili bayisini Adana’nın ardından Mersin’de hizmete açtı. 1500 metrekarelik kapalı, 12 bin metrekarelik açık alana sahip yeni tesisini kentin en önemli lojistik firmaları arasında yer alan Erman Grup’la işbirliğine giderek açan Renault Trucks, müşterilerine hem satış hemde satış sonrasi servis hizmeti sağlayacak.

Açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 16 ton ve üzeri ağır ticari araçlar pazarında Avrupa’da ön sıralarda yer aldığının altını çizen Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, Mersin’in Türkiye ticari araçlar pazarındaki bölgesel önemine dikkat çekerek “Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu bölgelerimizi göz önünde bulundurduğumuzda bizim için stratejik önemi olan bir pazar. Mersin ise lojistik merkezi yatırımları ile dünyada örnek şehirlerden biri. 21 yıldır Türkiye’deki yatırımlarımızı geliştirirken Renault Trucks Türkiye’nin Mersin bölgesinde gösterdiği başarılarla gurur duyuyoruz” dedi.

“T serisi çekicilerimiz bölgede ilgi görüyor”

Limanı, serbest bölgesi, demiryolu ulaşımı ağı ile Mersin’in ve bölgesinin ticari araçlar sektörü için kilit merkezlerden biri olduğunu belirten Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, “Türkiye’de uluslararası taşımacılık yapan firmaların dörtte biri Mersin’de bulunuyor. Bu anlamda Mersin, firma sayısı bakımından İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Uzun yol nakliyesi için sunduğumuz T serisi çekicilerimiz, Mersin’de de büyük ilgi görüyor. Çekici segmentinde Türkiye’de ithal markalarda üçüncü sıradayız” dedi.

“Bölgemizdeki lojistik hizmetlerine katkı sağlayacağız”

Mersin’in İstanbul ile birlikte Türkiye’nin hinterlandı en büyük illerden biri olduğunu ve lojistik sektörü için birçok avantajı bulunduğunu kaydeden Erman Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz, şunları söyledi: “Grup şirketleri bünyemizde, lojistik alanında derin bir deneyimine sahibiz. Dolayısıyla lojistik şirketlerinin ihtiyaç ve beklentilerine son derece hakimiz. Renault Trucks’ın toplam çözümleri ile sektörün ihtiyaçlarını en üst noktada karşıladıklarını bizzat kullanıcı olarak da deneyimledik. Bu nedenle farklı bir açılım ve yatırım yaparak Renault Trucks ile iş birliğimiz doğrultusunda bölgemizdeki lojistik hizmetlerine katkı sağlamayı hedefledik.” Erman Ticari Araçlar Genel Müdürü Emrah Deniz ise Renault Trucks’ın satış ve servis hizmetlerinin yanı sıra ADR ve ATP-FRC muayene ve test hizmetlerini de vereceklerini söyledi.

Dalgalı pazar yapısı Türkiye’de üretim yapmayı desteklemiyor

Netlog Lojistik'e yapılan 150 adetlik çekici teslimatının ardından İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, iniş çıkışlı yapısına rağmen uzun yıllar Türkiye pazarında olmaya devam edeceklerini söyledi. 2019 gibi zorlu bir yılda tüm güçlükleklere rağmen pazar payını yüzde 5.8’den yüzde 8.8’e çıkarmayı başardıklarını söyleyen Blin, “Bu başarıda bayi teşkilatımızın finansal olarak sağlam kalabilmesi de önemli oldu. Çünkü finansal olarak güçlü bir teşkilatın müşterilere vereceği hizmet ve destek de çok daha iyi olacaktır” dedi.

Bir soru üzerine Türkiye’de üretim yapma planları olmadığını belirten Blin, “Bunun iki ana sebebi var. En önemlisi şu an global olarak tüm sektörde kapasite fazlası var ve üretim talebin çok üzerinde. Dolayısıyla yeni üretim tesisi açmak önceliğimiz değil. İkincisi oldukça dalgalı olan Türkiye pazarında üretimi destekleyici bir durum yok. Ama şu anda Türkiye’den çok ciddi bir parça alımı yapıyoruz” diye konuştu. Blin 15 Avrupa ülkesinde uygulanan ve 11 binin üzerinde kamyonu takip eden öngörülü bakım hizmeti Predict’in 2021’de Türkiye’de de devreye gireceği bilgisini verdi.