Resepsiyonun özel davetlisi Bursa oldu

30 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Turizmde yeni rotalardan biri olarak Güney Kore’yi belirleyen ve daha önce Güney Koreli sosyal medya fenomenleri ve Güney Kore’nin en büyük 5 tur operatörünün de aralarında bulunduğu 9 seyahat acentesi yöneticilerini ağırlayan Bursa, Seul’da düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonunun özel konuğu oldu. Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonunda Bursa için özel bir köşe ayrıldı. Güney Kore’deki yabancı misyonlardan görevliler, bürokratlar ve sanatçıların da katıldığı resepsiyonda İznikli Devlet Sanatçısı Nükhet Poyraz, çini sanatını uygulamalı olarak davetlilere gösterdi. Konuklara İznik Çinisi hakkında bilgiler verilirken, Poyraz’ın yaptığı çalışma dev ekrandan salondaki konuklara izlettirildi. Bursa ile özdeşleşen kılıç kalkın gösterisi ise Tahtakıran Kılıç Kalkan Derneği tarafından sergilendi. Konuklar gösteriyi ilgiyle izledi.

Aktaş’ın turizm temasları

Güney Kore’nin ev sahipliğinde Gwangju kentinde yapılan 2019 CICA Belediye Başkanları Zirvesi’ne katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin’in daveti üzerine Seul’a geçti. Bursa’nın turizm pastasından aldığı payın artırılması için Seul’da bir takım temaslarda bulunan Başkan Aktaş, Büyükelçilik konutunda Büyükelçi Durmuş Ersin Erçin, THY G. Kore Sorumlusu Mehmet Gurulkan, Lotte Otelleri Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jason s. Cho, Lotte Otelleri Proje ve İş Geliştirme Direktörü Hyuk Bum Kwon ile bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz’ın da katıldığı ziyarette Bursa’nın turizm fırsatları ve iki şehir arasındaki turizm işbirlikleri değerlendirildi.