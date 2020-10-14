Rize-Artvin Havalimanı projesine 600 dönüm daha dolgu alanı eklendi

14 Ekim 2020

NECATİ TUZCU-RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber Rize-Artvin Havalimanı projesine 600 dönümlük dolgu alanı eklendiğini açıkladı. Yeni alan ile birlikte havalimanının Rize mimarisine daha da uygun hale getirileceğini söyleyen Çeber, “Havaalanımızda çalışmalarımız devam ediyor. Bizim projemize göre yüzde 79.8 seviyesindeyiz. Ancak hava alanımızda bazı fiziki değişikliklere gittik. Yeni 600 dönümlük bir dolgu alanı daha yapacağız. Yeni dolgu ile birlikte projede tamamlanma oranımız yüzde 69.7’ye düşecek" dedi.

3 kilometrelik alana sahip olacak olan pistin tamamlandığı ve üst yapının da şekil almaya başladığını sözlerine ekleyen Çeber "Pistimiz tamamen bitti. Herkesin merak ettiği üst yapı alanlarında da çalışma hızla devam ediyor. Artık sizlerde gittiğiniz zaman hem terminal binamızı hem örneğin çay bardağı şeklindeki kulemizi artık göreceksiniz. Yakında çay yaprağı giriş katını göreceksiniz. Havaalanını şehre bağlayacak viyadüğümüz de yapılacak" şeklinde konuştu.

Dolgu çalışmalarına 2017 yılının şubat ayında başlayan havalimanı inşaatında günde 120 tona yakın dolgu 297 iş makinası ve 665 işçinin 24 saat aralıksız çalışmasıyla gerçekleşiyor. Havalimanı inşaatında dolgu alanında sadece taş, toprak, kaya gibi dolgu malzemesi kullanılmıyor. Günlük 30 adet üretilen, toplam ağırlığı 45 tonu bulan beton ‘X’ bloklarının da içerisine yer aldığı malzemeler ile dolgu işlemi gerçekleştiriliyor. Dolgu işlemi sadece iş makineleri ve bu iş için özel dizayn edilmiş gemilerle gerçekleştiriliyor” dedi.