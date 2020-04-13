Rize’de Covid-19 ile mücadele mikronsis ile yapılıyor

13 Nisan 2020

OSMAN ŞİŞKO-RİZE

Ülke genelinde olduğu gibi Rize'de de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verilen mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yürüten Rize Belediyesi, dezenfektan çalışmalarına daha köklü bir sistemle devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan mikronsis aracıyla püskürme sistemiyle Covid-19 Virüsüyle daha etkili bir mücadele sağlanıyor. Mikronsis çalışması, çevrede bulunan araç, kent mobilyaları, şehir üniteleri ve benzeri bir çok alanda yüzeye yapışma suretiyle etkin ve başarılı işlev görüyor.

7 adet pervane sistemi bulunan araç, mikron nozul ve pervaneler aracılığıyla dezenfektan karışımını 30 metre mesafeli bir alana püskürtüyor. Mikronsis ekipmanıyla sabah 07.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında hizmet veren Rize Belediyesi, cadde sokaklar, park bahçeler, açık alanlar, meyve ve sebze hali bölgesi gibi bir çok alanda dezenfektan çalışmalarına aralıksız devam ediyor.