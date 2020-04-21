Rize'de pide fiyatı belli oldu

21 Nisan 2020

Necati TUZCU

Rize`de pidenin gram fiyatı geçen yıla göre yüzde 15 civarında artış oldu. Geçen sene pidenin bir gramı 0.85 kuruşa satılırken bu yıl pidenin gramı 10 kuruşa satılacak.

Ülkemizin ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Rize Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Refik Kumbasar, bu yıl alışıla gelmiş bir ramazan ayından farklı olacağını vurgulayarak, “Mart ayının başından bu yana COVID-19 virüsü ile mücadele ediliyor. Bu yüzden bütün her yerde önlemler alındı ve her şeyde farklılıklar gelişti. Bizde fırıncı esnafı olarak zor şartlarda mücadele ediyoruz. Bu yıl pide fiyatını da bunları değerlendirerek aldık. Mevcut kapasiteye göre belirlediğimiz fiyat fırın esnafımız için yeterli değil. Ama biz fırıncı esnafı olarak ta üzerimize düşeni yaptık. Para kazanmak için değil hizmet yapmak için pide üreteceğiz” dedi.

Maalesef küresel etkisini gösteren COVID-19 adlı virüsün fırıncı esnafını da ciddi bir şekilde etkilediğine değinen Kumbasar, “Vatandaşımız evde kaldığı için evde ekmek yapmayı tercih ediyor. Bu durumdan dolayı biz fırın esnafımız aynı giderleri olmasına rağmen yüzde 50 iş kaybına uğratmıştır. Bu yıl pide fiyatını 400 gram olarak belirleyerek hem üreticinin hem de tüketicinin menfaatini düşündük. Pide daha kaliteli olacak. Hemşerilerimizden ricamız fırın önlerinde sosyal mesafeyi korumaları. Biz fırınlarımızda da her türlü önlemleri aldık alıyoruz da. Sürekli denetlemelerde yapılıyor. Bu pandemiden kısa sürede kurtarmayı temenni ediyoruz” diye konuştu.

Geçen yıl 350 gram gide 3 TL’ye satılmıştı.