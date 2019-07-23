ROBODER ve REPA yüksek teknolojide işbirliği yapacak

23 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Korea International Trade Assosiation (KTA) Turkey tarafından düzenlenen toplantıya REPA Başkanı Kim Changho, Daegu Yerel İdaresi Makine ve Robotik Sanayi Bölümü Ekonomi Bürosu Müdürü Lee-Geun Su, Kore Üniversitesi yetkilileri, ROBODER Yönetim Kurulu Başkanı Gürel Yılmaz, Başkan Vekili Ercan Beşikçioğlu ile ROBODER yöneticileri katıldı.

ROBODER Başkanı Gürel Yılmaz, Türkiye’deki robotik ve yüksek teknolojili üretim sistemleri sektörünü bir araya getirmek için geçen yıl kurulan derneğin rekabet öncesi işbirliği fırsatları yaratmayı hedeflediğini söyledi. Yılmaz, REPA ile yapılan iyi niyet anlaşmasının hem Türkiye için hem de Kore için büyük olanaklar sağlayarak daha iyi işler yapılmasının önünü açacağını dile getirdi.

REPA Başkanı Kim Changho da derneğin Daegu’da küresel bir robot kenti olmak ve uluslararası topluluk oluşturarak güçlü bir kümeleşmenin birleşik gelişimi için bir çerçeve kurmak amacıyla kurulduğunu söyledi. Daegu Yerel İdaresi Robotik Sanayi Bölümü Ekonomi Bürosu Müdürü Lee-Geun Su ise Kore Devleti’nin küresel robot işletim pazarını yönlendirmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verdiğine işaret etti.

İmzalanan iyi niyet anlaşması kapsamında uzmanların iki ülkede de mevcut iş fırsatlarını koordine etmesi, ticaret ilişkilerini kolaylaştırmak ve ortak projelerde ekonomik ve piyasa bilgilerini paylaşmak, birlikte piyasa araştırmaları yapmak, uluslararası organizasyonlara katılmak, kendi üyeleri arasında eğitim fırsatlarını desteklemek gibi önemli konularda ortak çalışmalar yapılacak.