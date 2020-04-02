Royal Termal Otel sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet sunacak

02 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Çekirge’de hizmet veren Halil İbrahim Çakır ve Yasin Sager’in işletmeciliğini yaptığı 4 yıldızlı, 92 odalı Royal Termal Otel sağlık çalışanlarına bir ay boyunca ücretsiz hizmet sunacak. Otelin bütün kiralama ve hizmet masrafları Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ve hayırsever işadamı Mehmet Adanur ile işletmeciler tarafından karşılanacak. Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ve sonuna kadar desteklerinin süreceğini belirterek, “Biz daha önce de bünyemizde bulunan ve okullar tatil edildiği için boş olan öğrenci yurtlarını tahsis etmiştik. Gerekirse şu anda boş olan spor salonlarımızı hastaneye çevirmek için çalışmalarımız sürmekte. Eğer sağlık çalışanları evlerine gitmeden dinlenmek isterlerse orada istirahat edebilirler. İlçe Sağlık Müdürlüğümüze bu imkanı bildirdik. Bize önceden bilgi verirlerse biz de gerekli lojistik desteği onlara sağlayabiliriz. İleride duruma göre ilçemizdeki spor salonlarını da sağlık müdürlüğümüze tahsis edebiliriz” dedi.