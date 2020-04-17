Rusya'dan yaş meyve sebzede zararlı uyarısı

17 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Rusya Federasyonu (RF) Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Kurumu tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı'na gönderilen yazıda domates başta olmak üzere Türkiye'den Rusya Federasyonu'na ihraç edilen muhtelif yaş meyve ve sebze ürünlerinde karantina zararlılarının tespit edildiği bildirildi.

Rus Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Kurumu karantina açısından risk teşkil eden ürünlerdeki bitki sağlığı denetimlerinin arttırılmasını istedi.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da konu hakkında gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Öte yandan Rusya'ya gerçekleştirilen domates ihracatı kotasının da 12 Nisan 2020 itibariyle 183 bin tona ulaştığı bildirildi.

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği de üye firmalarını Rusya Federasyonu'na gerçekleştirecekleri ihracat işlemlerinde karantina ürünlerinden ari ürün kullanmaları konusunda uyardı.

Türkiye Yaş Meyve Sebze ihracatçı Birliği rakamlarına göre, Türkiye'den çeşitli ülkelere 1 Ocak - 15 Nisan 2020 tarihleri arasında 346 milyon 838 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi. Yaş Meyve sebze ihracatında ise Rusya federasyonu ilk sırayı alıyor.