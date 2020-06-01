01 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, tüm ülkenin aynı anda koronavirüse karşı mücadele ettiğini ve sağlık için fedakârlıklar yapıldığını belirtti.

Uğurdağ yaptığı açıklamada, “Şimdi normalleşme zamanı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar üyemizin yanında olduk, tabi ki bundan sonra da yanında olacağız. Yeni normal sürecimiz başlıyor. Tüm sektörlerimize esnaf ve sanayicimize hayırlı olsun, bereketli olsun.” diye konuştu.

Bu süreçte ekonomik anlamda birçok esnaf ve sanayicinin sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Uğurdağ, “Fakat hiçbir şekilde şikâyet ve eleştiride bulunmadan sabırlı ve metanetli bir tutumla süreci hep beraber aşmaya çalıştık. 1 Haziran’dan itibaren yeni normalleşme dönemimizle birlikte iş yerlerimiz faaliyetlerine başlayacaklar. Faaliyete girecek olan bu iş yerlerimizdeki hijyenin sağlanmasına önem göstermeliyiz. Bilim kurulumuzun önerdiği sağlık kurallarına uyarak iş yerlerimizi çalıştırmaya devam etmeliyiz. Yeni sürecimiz, ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun. İTSO olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da üyelerimizin menfaatlerini gözeterek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sağlık açısından daha az vakalarla karşılaşılan, ekonomik açıdan ise bol kazançlar getiren bir dönem olmasını temenni ediyor, normalleşme sürecinde tüm esnafımıza ve sanayicilerimize hayırlı ve bereketli işler diliyorum.” ifadelerini kullandı.