Sağlık turizmde 30 milyon hasta, 500 milyar dolarlık harcama

22 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve Şehir Plancılar Odası Bursa Şubesi iş birliği ile Bursa’daki termal su potansiyeline dikkat çekmek amacıyla bir seminer düzenlendi.

“Bursa’nın petrolü: Termal Su” başlığında düzenlenen seminerde; Şehir Plancısı Bayram Vardar tarafından, Bursa’da sağlık turizminde termal su potansiyeli ve termal suya bağlı sağlık turizmindeki hedefler konularında bilgi verildi.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi konferans salonundaki programda konuşan Şehir Plancısı Bayram Vardar, “Sadece şehir içindeki jeotermal kaynaklardan olmak üzere toplamda 400 lt / sn. debili termal suyu kullanacak modern tesislerimiz olmadığı için, petrolünü işleyemeyen Ortadoğu ülkeleri gibi çok değerli bu doğal kaynağı maalesef verimli bir şekilde kullanamamaktayız” dedi.

Dünyada sağlık turizminin 30 milyon uluslararası hasta trafiğine ve 500 milyar dolarlık bir sağlık harcamasına sahip olan önemli bir turizm kalemi olduğuna değinen Vardar, “Ülkemizde 2008 yılında 74 bin olan sağlık turizminden faydalanan kişi sayısı, 2018 yılında 750 binlere geldi. Gün geçtikçe bu sayı artıyor. Büyüme hızı yıllık yüzde 20 olan sağlık turizmi önemli bir değerdir. Turizm yanında işin sağlık boyutunu da düşünürsek ciddi bir tasarruf da sağlayabiliriz. Örneğin, 16 milyar TL ilaç giderimiz var ve alınan ilaçların neredeyse yüzde 40’ı kullanılmadan çöpe atılıyor. Termal tatil hasta olmadan bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve ilaç gideriyle muayene giderinden ciddi bir tasarruf sağlayabiliyor. Bu tasarrufla hem ülke ekonomimiz kazanç sağlar hem de nitelikli kaplıca tesisleri yapabiliriz” diye konuştu.

“Termal su potansiyelimizi değerlendiremiyoruz”

Türkiye, dünyada 7, Avrupa’da ise kaynak bakımından 1. sıradadır diyen Vardar, Bursa’nın da ülkemizdeki termal su kaynaklarının en yoğun olduğu şehirlerin başında geldiğini vurguladı. Vardar sözlerini şöyle sürdürdü: “Bursa, Uludağ eteklerinden kaynayarak çıkan, şehir merkezine kadar gelen ve burada birçok kaplıcaya hayat veren şifalı sulara sahiptir. Evliya Çelebi Seyahatname’ sinde 1640 yılında Bursa’da bir kısmı termal su ile çalışan 3 bin hamam olduğunu söyler. Şu ana baktığımızda Bursa’da mevcutta 7 bin civarında yatak var. Ancak sondajlarla elde edilen 40-90 santigrat sıcaklıktaki termal su kapasitesi, toplamda 18 bin yatak kapasiteli ve yılda 6,5 milyon kişi ağırlayabilecek ve birçok tesisi de besleyebilecek miktardadır. Bu da yaklaşık sadece bu sektörde 9 bin kişilik istihdama tekabül eder.”

“Bursa’daki termal su kalitesi, kür merkezi olabilecek kapasitede”

Ülkemizde Afyon, Denizli, Yalova ve Ankara gibi yerlerde termal tesislerin yoğun olduğunu belirten Vardar, bunların daha çok rahatlamaya ve dinlenmeye yönelik tatil amaçlı olduğunu, esas yapılması gerekenin sağlık turizmi kapsamında kür merkezleri olması gerektiğine vurgu yaptı. Vardar sözlerini şöyle noktaladı: “Bursa termal su potansiyeli ve sudaki mineralin kalitesinden dolayı kür merkezi olabilecek bir yer. Bursa’daki yerel yönetimlerimiz ve yatırımcılarımız da bu değerin ve potansiyelin farkında, ortaya çıkarmak için uğraşıyor. Sıcak su bölgesinde dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orda planlanan kompleks Bursa’ya değer katacak bir yer olacak. Bu anlamda Bursa termal yatırım için çok önemli fırsatlar barındırıyor. Biz de bu konuda farkındalık yaratmak istiyoruz.”