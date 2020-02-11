Sakarya 1. OSB’de istihdam 25 bine çıkıyor

11 Şubat 2020

Hasan COŞKUN

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) genişleme alanındaki yeni yatırımların 2021’in sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Yatırım çalışmalarının tamamlanması ile 13 bin yeni istihdam daha sağlanacak ve çalışan sayısı 25 bine çıkacak. Yatırım çalışmaları hakkında bilgi veren Sakarya 1. OSB ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, genişleme alanı ile birlikte organize sanayi bölgesinin alan olarak da yüzde 70 büyüyeceğini söyledi.

1993’te 164 hektar alan üzerinde kurulan Sakarya 1. OSB’de 12 bin kişinin istihdam edildiğini ifade eden Gültepe, 112 hektardan oluşan yeni büyüme alanı ile organize sanayi bölgesinin toplam 276 hektara çıkacağını ifade etti.

Gültepe, büyüme alanında altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve bu alanda 8 firmanın da faaliyete geçtiğini belirterek şunları söyledi: “Genişleme alanında 8 firma faaliyete başladı, 10 firma inşaat çalışmalarında sona yaklaştı. Diğer firmalarda inşaata başlama aşamasında. Ayrıca genişleme alanında 150 dönüm arazide bölgeye küçük sanayi olarak destek verecek ve 216 dükkândan oluşacak Dörtyol Sanayi Kooperatifi ile 34 dönüm arazideki 112 dükkândan oluşacak Galericiler Kooperatifi inşaat çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalar bittiğinde toplam firma sayısı 86’ya çıkacak”

Ana hedeflerinin bölgeyi, büyüme alanı ile birlikte makine ve otomotiv yan sanayisinde önemli bir merkez haline getirmek olduğunu dile getiren Gültepe, “Ayrıca genişleme alanımızdan geçecek demiryolu ile yatırımcıların üretim ve lojistik maliyetlerini düşürerek hizmetlerin kalite ve çeşitliliğini artırmak istiyoruz. Bu sayede şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine ivme katacak çok daha fazla yerli ve yabancı yatırımcıları bölgeye çekeceğiz” dedi.

“OSB’yi yaşama alanı yapacağız”

Genişleme alanının tamamlanması ve yatırımların başlanmasıyla üretim ve istihdam sayısını artıracak bölgenin, Ar-Ge temelleri sağlam firmalara ev sahipliği yapacağını söyleyen Gültepe, “Türkiye’deki mevcut yasalar çerçevesinde, çevre, enerji ve diğer konulardaki altyapısı ile OSB’miz, ülkemizdeki 338 OSB’nin en iyilerinden biridir” diye konuştu. Yeni yatırımlarla gerçekleştirilecek büyüme alanı için; kreş, dini tesisler, eğitim merkezi, meslek yüksekokulu, meslek lisesi, park alanı, ticaret alanları ve diğer sosyal tesislerin yer aldığı örnek bir proje hazırladıklarını bildiren Gültepe, şunları söyledi: “Büyüme alanındaki firma ve sosyal tesislerden oluşan bütün yatırımları 2021’in sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bölgeyi yeni büyüme alanı ile çalışma alanından çok yaşama alanı haline de dönüştürmeye çalışıyoruz.”