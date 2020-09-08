Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali 16-19 Eylül'de düzenlenecek

08 Eylül 2020

Sakarya'da 16-19 Eylül'de üçüncüsü düzenlenecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nin basın tanıtımı yapıldı.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 50 bin metrekarelik alanda Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle gerçekleştirilecek festivalde yurt içi ve dışından firmalar ürünlerini sergileyecek.

Alanın yanındaki bir restoranda gerçekleştirilen tanıtım töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentte 11 bin dekar arazi üzerinde süs bitkicisi firmaların üretim yaptığını söyledi.Yapılan üretimlerin daha da artırılması için çalıştıklarını anlatan Yüce, tüm dünyada ve Türkiye'de hakim olan mimari anlayışta peyzajın çok önemli konuma sahip olduğunu kaydetti.

Kentlerin sürekli bir değişime ev sahipliği yaptığını aktaran Yüce, peyzaj ve süs bitkiciliği festivalinin şehri tanıtan bir faaliyet olduğuna işaret etti.Sakarya'nın sektörde söz sahibi olmasını arzu ettiklerine belirten Yüce, "Festivalde üreticileri, sektör temsilcilerini, bitki besleme üreticilerini, kamu kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek sektöre katkı sunmayı, gelişmesini sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca süs bitkiciliği yetiştiriciliği alanında şehrimizi hem ülkemizde hem dünyada söz sahibi haline getirmeyi planlıyor ve istiyoruz. Böylelikle hem iş istihdamını artıracak hem de Sakarya'yı sektör liderliğine taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Festivalin, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getireceğini anlatan Yüce, tarafların azami verim elde etmesini amaçladıklarını kaydetti.

"Dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliğinde Türkiye birincisiyiz"

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da dünyada süs bitkileri üretiminin 20. yüzyıl başlarında önem kazanmaya başladığını belirtti. Küreselleşmeyle birlikte çoğu ülkede kişi başına düşen süs bitkileri tüketiminin arttığını ifade eden Sarı, buna bağlı olarak dünya üzerindeki rekabetin yükseldiğini bildirdi.

Süs bitkileri sektörünün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geliştiğini dile getiren Sarı, "Türkiye sektörde sahip olduğu iklimsel ve coğrafi avantajın yanı sıra, dinamik ve hızlı gelişen bir firma yapılanmasına da sahiptir. Sakarya, Türkiye'de peyzaj ve süs bitkiciliği sektöründe ekili alan bakımından ikinci sıraya sahiptir. Bu alan yaklaşık 11 bin dekardır. Ülkemiz bitki ve çiçek yetiştiriciliği yapılan alan bakımından dünyada 12'nci sırada yer almaktadır. Sakarya olarak dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliğinde Türkiye üretiminin yüzde 38'ini karşılıyoruz. Bu rakamla ülke birincisi durumundayız." şeklinde konuştu.

"Sakarya, Türkiye'nin uluslararası kapısı haline geldi"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yüksel Avşar ise kentin lojistik konumu, üretim potansiyeli, ticari tarihi, doğa ve turizm değerleri, beşeri mozaiği, kültürel canlılığıyla Anadolu kenti görünümünde bir dünya şehri olmaya aday olduğunu söyledi.

Kentin süs bitkiciliği ve peyzaj sektöründe Türkiye'nin uluslararası kapısı haline geldiğini belirten Avşar, "2020 yılı peyzaj ve süs bitkisi ihracatında ülkemizden yaklaşık 70 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Peyzaj ve süs bitkisi ihraç eden iller arasında ilk 10’da yer alıyoruz. 2019 yılının ilk 8 ayında 950 bin dolar olan ihracatını 2020 yılının aynı döneminde bir milyon doların üzerine çıkarma başarısı sergileyerek yükselişini sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, tamamı açık alanda 16-19 Eylül'de gerçekleştirilecek festival alanında salgın nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA