Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali başladı

16 Eylül 2020

HASAN COŞKUN-SAKARYA

Türkiye’nin en kapsamlı peyzaj ve süs bitkiciliği festivali bugün Sapanca’da başladı. Festival, 19 Eylül’e kadar 50 bin metrekarelik açık alanda COVID-19 tedbirleri hayata geçirilerek sürecek. Festival Koordinatörü Remzi Adıyaman, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali’ne olan ilginin her geçen yıl artarak devam ettiğini belirtti.

Bu yıl en önemli yeniliklerden olan “Demostrasyon” alanıyla katılımcılara tasarım örneklerini sergileme imkânı sunduklarını ileten Adıyaman, şunları kaydetti: “Demostrasyon alanında biyolojik gölet, hobi bahçesi tasarımı, sert zemin uygulamaları, kent mobilyaları, çocuk oyun grupları, sulama sistemlerine dair uygulamalar ve yenilikler sergilenecek. Geniş katılımcı profilimizle, tüm sektör mensuplarını festivalde buluşturmaya devam edeceğiz. Festivale geçen yıl yirmi altı farklı ülkeden ziyaretçi katılmıştı. Bu sene 140 katılımcı firmanın yer alacağı festivale özellikle Türk cumhuriyetlerinden yoğun bir katılım ve 35 binin üstünde ziyaretçi bekliyoruz.”