Sakarya Ticaret Borsası, COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi aldı

06 Ağustos 2020

HASAN COŞKUN-SAKARYA

Sakarya Ticaret Borsası, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ve uluslararası niteliğe sahip COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni alan borsalar arasına girdi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Sakarya Ticaret Borsası paydaşlarının ve çalışanlarının sağlığını korumak, güvenilir ve hijyenik ortamda hizmet sunmak amacıyla bütün gereklilikleri yerine getirerek bu belgeyi almak için TSE’ye müracaat ettiklerini ifade etti.

COVID-19 salgını ile mücadele günlerinde üyelerin ve çalışanların sağlığını önemsediklerini ve bu kapsamda tüm önlemleri aldıklarını kaydeden Sarı, “Gerçekleştirilen denetimlerin ardından tam not alan borsamız, TSE tarafından verilen ve uluslararası kalite belgesi niteliğinde olan ‘COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasına bağlı oda ve borsalar içerisinde alma başarısını gösteren ilkler arasında yer aldı” diye konuştu. Sarı, “Sürekli iyileştirme ilkemizle güvenilir ve hijyenik bir ortamda hizmet sunmak amacı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.