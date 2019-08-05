Sakarya Ticaret Borsası plaket töreni düzenledi

05 Ağustos 2019

DÜNYA/SAKARYA

İSO İkinci 500 listesine giren firmalar için hazırlanan plaketler; Özgüllü Süt Mamülleri adına Yunus Emre Güllü'ye, Güneşoğlu Süt adına Muzaffer Güneş'e, Sarılar Dış Ticaret adına İlyas Sarı'ya verildi.

Plaket töreninin açılış konuşmasını yapan Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, "Bugün Türkiye’nin İkinci 500 firması arasına girerek göğsümüzü kabartan firmalarımızla ne kadar övünsek azdır. Özelliklede bu firmalardan üçünün borsamız üyesi olması bizleri ayrıca gururlandırmıştır" dedi.

Üyelerin başarıları ile gururlandıklarını dile getiren Sarı, "2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, sanayicimizin en zor faaliyet koşullarında dahi ülkemize karşı olan sorumluluklarını fedakârca yerine getirdiklerini ortaya koymaktadır. Bu global rekabette maalesef elimizdeki finans imkanlarımızın eşit şartlarda olmadığı düşünülürse bu başarının önemi, değeri ve anlamı daha iyi anlaşılacaktır" diye konuştu.

Üyelerin kendileri için özel anlam ifade ettiğini belirten Sarı, "Yaşanan tüm zorluklara rağmen yatırımlarıyla iş ve aş üreterek Türkiye'nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olduğunu gösteren sanayicilerimize bu kıymetli çabaları için bir kez daha teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı'nın ardından kısa bir konuşma yapan İlyas Sarı, "Yunus Emre Güllü ve Muzaffer Güneş gibi bilgiye ve teknolojiye yatırım yapan, Ar-Ge çalışmalarına gereken önemi veren firmaların elde ettiği başarılar kalıcı olacaktır. Yıllarca büyük bir özenle sürdürülen çalışmalar sonucu başarıya ulaştık. Şehrimiz için üretmeye, istihdama ve ekonomik gelişime katkı sağlayamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.