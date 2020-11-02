Sakarya'da güneşten enerji üretilecek

02 Kasım 2020

Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilecek "Güneş Enerji Santrali" projesiyle yılda 5 milyon liralık enerji üretilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yenisinin daha eklenmesi amacıyla ihaleye çıkılacak. Adapazarı ilçesindeki Karaman Mahallesi'nde 55 bin metrekare alana kurulacak "Güneş Enerji Santrali" projesiyle Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yılda 5 milyon lira değerinde elektrik üretecek. Güneş enerji santralinden elde edilen enerji sayesinde SASKİ'nin elektrik ihtiyacı karşılanacak. 20 Kasım Cuma günü gerçekleşecek ihale sonrasında saha çalışmaları en kısa sürede başlatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yenilenebilir enerji kullanımı konusunda Türkiye'de öncü olacaklarını kaydetti. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren ADASU HES ile 2013 yılından bugüne kadar 65 milyon liralık bir kazanç sağladıklarını aktaran Yüce, "Aynı zamanda Akçay Barajı ile entegre halinde çalışacak Hızırilyas, İkramiye ve Hacımercan hidroelektrik santralleri ile yılda 45 milyon kw enerji elde edeceğiz. Doğanın bize sunduğu imkanları en doğru şekilde doğaya zarar vermeden değerlendirerek tükettiğini üreten bir şehir olmaya Karaman Güneş Enerji Santrali ile devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Doğaya fayda sağlayacağız"

Yüce, projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi: "55 bin metrekare alana kurulacak olan güneş panelleri sayesinde doğadan elde ettiğimiz enerjiyle büyük bir tasarruf sağlamış olacağız. Bu tasarrufu sağlarken doğaya zarar vermeden hatta doğaya fayda sağlayacak çalışmalar gerçekleştireceğiz. SEDAŞ ile bağlantı anlaşmasını da sağlamış olduğumuz projenin saha çalışmalarına ihale sürecinin ardından hızla başlayacağız. Şehrimizin gelecek vizyonunda önemli bir yere sahip olan çevreci projemizin şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA