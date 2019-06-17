Sakarya'nın geçmişini belgeleyecek platform SATSO'da tanıtıldı

17 Haziran 2019

SAKARYA/DÜNYA

Geçmişten günümüze tarihi gelişimi ile birlikte Sakarya'da yaşayan insanların yaşam tarzı, sosyal ve kültürel hayatı ile Sakarya'daki ekonomik ve siyasal hayatı belgelemesi planlanan Sakarya Şehir Hafızası web platformu, kentin önde gelenlerinin katılımıyla Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) tanıtıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, "Şehrin geçmişini geleceğe taşıyabilmek kaygısı ile hareket eden gönüllü bir ekibin girişimleriyle başlayan bu çalışmanın bugün geldiği nokta oldukça memnuniyet vericidir. Şehrimizin kültürünü geliştirmek ve korumak adına başladığımız bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Şehir kültürümüzün, değerlerimizin unutulması kaygısı taşıyanlardan odamız danışmanı Müjgan Zaman, Yazar Fahri Tuna, fotoğraf sanatçısı Servet Sezgin, tarihçi Resül Narin, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kütüphane Sorumlusu Zeliha Köksal'ın gönüllü olarak başlattığı çalışmanın kurumların da sahiplenmesiyle gelişmesinden mutluluk duyuyorum. Bu projenin sürdürülebilir olması büyük önem taşıyor. Hepimizin katkılarıyla güçlü bir kent belleği oluşturacağımıza inanıyorum. İnşallah bu projeyi hep birlikte yürüteceğiz. Geliştirdiğimiz stratejik planın üzerinde yapacağımız sıkı bir çalışma ile projeyi başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Stratejik plan çalışmamızın ilk ayağını oluşturan bir portal olacaktır" dedi.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, araştırmacıların mevcut arşivlere ulaşmada sorunlar yaşadığını dile getirerek, geçmişe ait değerlerimizin ve sahip olduğumuz mirasın giderek azaldığını ifade etti. Sarıbıyık, "Bu çalışma geleceğe yapılan bir yatırımdır. Geçmişten geleceğe imza atmış olacağız. Böyle anlamlı bir projenin ortağı ve destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Şehrimizin arşivleri gün geçtikçe azalıyor ve kayboluyor. Kültürel hafızamız ise gitgide zayıflıyor. İnşallah bu proje hafızalarımızı tazeleyecek, şehrimizin geçmiş hatıralarını tekrar hatırlamamıza vesile olacaktır" diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ise şehrin geçmişine ışık tutacak önemli bir proje olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi: "Sakarya; tarihinden güç alarak geleceğe yolculuğunu sürdüren kadim şehir. Geçmişimizin güzelliklerini, tarihi hafızamızı yeniden gün yüzüne çıkaracak ‘Sakarya Şehir Hafızası’ platformunun büyük öneme sahip olduğu kanaatindeyim. Kültür Vadisi projemiz için Sakarya Şehir Hafızası çalışmasından da yararlanacağız. İnşallah büyükşehir belediyesi olarak Kültür Vadisi projemizle kültürel çeşitliliğimizi geleceğe taşıyacak, şehir hafızasında yer etmesine katkıda bulunacağız. Mazi ile atiyi birleştirerek şehrin hafızasını şehrin her tarafına, her yaş grubuna yayarak, bu alanda bir bilinç oluşturacağız. Bu toplantı hafızalarımızdan ışık alarak geleceğe doğru yürümenin başlangıcı olacaktır. Birlikteliğimizin şehrin geçmişinin ortaya çıkarılmasında da devam ettiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum."

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Üzerinde yaşadığımız ve havasını soluduğumuz şehrimizin geçmişiyle bir değere sahiptir. Bu değerlere sahip çıkmak bu şehirde yaşayan herkesin boynunun borcudur. Şehrimizi anlamak için geçmişini ve kültürünü bilmemiz gerekir. Bu çalışma aynı zamanda şehirde oluşan işbirliğinin güzelliğini de ortaya çıkarmaktadır. Bu tür birliktelikler şehrimizin zenginliğinin ortaya çıkmasında da önemli rol oynar. İnşallah güzel Sakaryamızın geçmişini yansıtan ve aradığımızda ulaşılabileceğimiz kaynakları olan güzel bir proje olur. Şehrimizin geçmişi ve geleceği için önemli olan bu stratejik plana katkıda bulunan ve bu projenin içinde yer alan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, SUBÜ Üniversitesi, SATSO, STK'lar, SAGÜSAD, kültür dernekleri ve gönüllülerin desteği ile ortak temeli oluşturulan portalın tanıtımını, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Çağlar Özdemir yaptı. Projenin çalışmalarının SAÜ Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) bünyesinde yürütüldüğünü ifade eden Özdemir "sakaryasehirhafizası,sakarya.edu.tr" adresinden resmi web sitesine ulaşılabileceğini söyledi.