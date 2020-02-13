Saklıkent Kayak Merkezi 1 milyon ziyaretçi hedefliyor

13 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Kitle ve yaz turizminde 2019 yılını rekorlarla kapatan Antalya'da Saklıkent Kayak merkezi kış turizmiyle ön plana çıkmaya başladı. Saklıkent gibi ve Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda ve Isparta'nın Davraz Kayak merkezi de konaklama altyapısının geliştirilip ulusal ve uluslararası tanıtımla ziyaretçi sayısının artırılması isteniyor.

Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, son yıllarda Saklıkent kayak merkezi ve çevresindeki yolların iyileştirildiğini söyledi. Geçmiş kış sezonlarında 35 bin civarında olan ziyaretçi sayısının 300 binlere ulaştığını belirten Altıner, yeni konaklama tesisleriyle Saklıkent'in yaz ve kış döneminde sağlık, yayla ve doğa turizminde cazip bölge haline geleceğini söyledi.

Saklıkent Kayak Merkezinde 5 yıldızlı bir otelin daha hizmete gireceğini ifade eden Altıner, yıllar önce Uzan grubuna ait otelin Hex ve Yaylatürk firmalarınca işletileceğini, otelin bakım ve onarım çalışmalarının da gelecek kış turizmine yetiştirileceğini bildirdi.

1 milyon ziyaretçi hedefi

Yeni tesislerle birlikte Saklıkent Kayak Merkezi'nin butik kış turizmine hizmet edeceğini anlatan Altıner, Saklıkent'in yaz ve kış turizmi için de cazibe merkezi olabileceğini kaydetti. Emin Altıner, şöyle konuştu.

''TUBİTAK Gözlem evi de turizme açılabilinirse bölgeye yaz kış 500-600 bin ziyaretçi gelebilir. Bölgemiz sağlık ve doğa turizmi için de çok uygun. 72 kilometrelik parkur içinde 26 tepe bulunuyor. Yerli ve yabancı konuklarımızın yüzünü maviden Toroslara çevirmek gerekiyor. Bölgemizde bir iki saat içinde hem kayak yapıp yüzebilme olanakları var. Dünyanın en büyük turizm tanıtım fuarı ITB Berlin'nde, Saklıkent Kayak Merkezi'ni tanıtacağız. Saklıkent'i yaz ve kış sezonlarında 1 milyon ziyaretçiye ulaştırmayı hedefliyoruz.''

SALDA KAYAK MERKEZİ

Maldivler'e benzetilen Salda Gölü'nün bulunduğu Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi de son yıllarda büyük ilgi çekiyor. 2012 yılında açılan ve Yeşilova Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından işletilen Salda Kayak Merkezi pistlerin uzatılmasını ve konaklama tesislerinin artırılmasını hedefliyor.

DAVRAZ KAYAK MERKEZİ

Batı Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgesinin ilgisini çeken Isparta'daki Davraz 'Butik Kayak Merkezi' olarak kalmak istiyor.

Sirene Davraz Oteli Müdürü Mustafa Özbey,daha çok Antalya, Denizli, İzmir, Muğla ve Konya'dan ziyaretçi geldiğini belirtti. Özellikle kış döneminde öğrenci ve ailelerinin ilgi gösterdiği Davraz Kayak Merkezi'nin daha fazla tanıtılmasına ihtiyaç olmadığını söyledi.

Davraz'ın 'Butik Kayak Merkezi' olarak kalması gerektiğini anlatan Özbey, yeni telesiyejinin hizmete girmesiyle günübirlik ziyaretçilerle kayakçıların ayrılacağını ve ziyaretçilerin zaman kaybı yaşamayacağına dikkat çekti.

Özbek, otelde kayak sevmeyen ziyaretçiler için zaman geçirebilecek yarı olimpik ısıtmalı havuz, hamam, sauna ve SPA merkezi bulunduğunu anne babaların streslerini atabileceği fitnes ve bowling gibi etkinliklerle gece partileri ile zamanlarını değerlendirebileceğini sözlerine ekledi.