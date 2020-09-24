Salarha Tüneli ile 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

24 Eylül 2020

NECATİ TUZCU / RİZE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiği Rize'deki programının ilk bölümünde, merkeze bağlı Salarha beldesinde yapımı devam eden Salarha tünelinde incelemelerde bulunarak, Karayolları Genel Müdürü'nden tünel çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yapmış olduğu incelemelerde Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.

Bitimine ve hizmete sunulmasına çok az kalınan tünelden araçla geçiş yapan Bakan Karaismailoğlu, tünel şantiyesini ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklama yapan Karaismailoğlu, “Rize’deki en önemli karayolu projelerimizden biri olan Salarha Tüneli’ndeki çalışmalarımızı yerinde inceledik. Rize Çevre Yolu-Küçükçayır yolunu birbirine bağlayan Salarha Tüneli sayesinde 12 kilometre uzunluğundaki yol 4,3 kilometreye düşecek, 30 dakikalık yolculuk süresi 5 dakikaya inecek." dedi.

Salarha Vadisi'ni Rize'nin şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş yani çift tüp tünelle bağlayan Salarha Tüneli, bölge halkının ulaşımı ve şehir yapılanmasının rahatlayabilmesi için hayli önem arz ediyor.