Salgın döneminde semt pazarları sayısı artırılmalı

27 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, hava sıcaklıklarının artmasıyla seralarda ürün bolluğu yaşanacağını belirterek, koronavirüs salgını döneminde vatandaşların daha ucuza sebze meyve satın alımını sağlamak içim semt pazarlarının kapatılması yerine sayılarının daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Tüccarların üreticinin çiftçinin sadece seradaki ürünün satın almadığını, çiftçiye yaşamını sürdürecek desteği sağladıklarını ifade eden Durdaş, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farklılıklarının nedeninin de tüccarlar olmadığını kaydetti.

Dünya ekonomilerini olumsuz etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle, Avrupa'da bir çok ülke çiftçisinin retim yapamadığını ya da çok kısıtlı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Fatih Durdaş, Türk çiftçinin ve üreticisinin zor koşullara rağmen üretimini sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla birçok il ve ilçede semt pazarlarının kapatıldığını ifade eden Durdaş, şöyle devam etti.

''Semt pazarlarının kapatılması için büyük 4-5 adet zincir mağazalar zorluyor. Fiyat artışlarının nedeni tüccarlar, toptancı halleri değildir. Türkiye bu 5 zincir mağazadan büyüktür. Mevsim koşulları nedeniyle havalar ısınıyor. Şubat ayında seralardan 2-3 ton ürün alınırken sıcaklığın artmasıyla 4-5 ton ürün alınacak. Ürün bollaşacak. Tüketicinin daha ucuz meyve sebze satın alabilmesi için semt pazarlarının sayısı mutlaka artırılmalı. Semt pazarlarının sayısı ne kadar çok artarsa ucuz ürün vatandaşa daha kolay ulaşır.''

kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, semt pazarlarının yanında koronavirüs salgını döneminde toptancı hal esnafının mobil pazar araçlarıyla da satışlar yapmasının önünün açılmasını istedi.

Öte yandan merkez Muratpaşa ilçe Belediyesi de 60'a yakın mahallede semt pazarlarının açılış günlerini yeniden düzenledi. Belediye, 2 gün açılan bazı semt pazarlarının 3 gün açık kalması için karar aldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ''''Sağlığımız için bir belli pazarlarda yoğunlaşmayalım. Alışverişe maskeli olarak gelelim, sosyal mesafeye dikkat edelim'' dedi.