Salgın sonrası dünyayı ‘Dataizm’ yönetecek

22 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Online yayında Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) üyelerine hitap eden Fütürist, Ekonomist, Dijital İletişim & Yazılım Ajans Başkanı Ufuk Tarhan, COVID-19 salgınının gelecek öngörülerini hızlı bir şekilde insanların hayatına yerleştirdiğine işaret etti.

Salgının çok önemli bir laboratuvar süreci oluşturduğuna işaret eden Tarhan; “Süreç bana göre daha yeni başladı. Tüm bu gelişmelerin etkisi gelecek 5-10 yıl içerisinde daha net görülebilecek. Telefon ve sosyal medya hayatımızı nasıl değiştirdiyse, bu salgın sonrası da daha ileri seviyelerde yaşanacak değişiklikler için düğmeye basılmış oldu. Hayatımız yeniden başlatılıyor. Sürecin dünya üzerinde etkilemediği tek bir alan yok. Bütün dünyanın iş ve yaşam koşulları etkilendi. Bizler de bütün yaşamsal formlarımızı artık gözden geçirecek duruma geldik. Yeni dönemden umutluyum. Salgından güçlenerek ve daha iyi vaziyette çıkacak ülkelerden biri olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

‘Data’ya sahip olan dünyaya hakim olacak

İnsanların çip takılarak yönetileceği konusunda gelen bir soruya cevap veren Ufuk Tarhan; “Evet, dünya gerçekten o yöne doğru gidiyor. Çiplenme ve devamlı kontrol altında olma düşüncesi bize şu anda çok itici gelebilir fakat emin olun gelecekte çip taktırmak için herkes sıraya girecek. Çünkü bilgilerin toplanarak bir veri/data haline gelmesi gerekiyor. Kim neyi, nasıl, ne kadar yapabiliyor kısmının belirlenmesi gelecekte herkesin çok işine yarayacak. Bunu istemiyorum, hayatımıza müdahale etmesinler demek, çok uygulanabilir ve olabilir bir şey değil. Şuandaki durumumuza bir bakalım; Dünyada ilk defa devlet zoruyla tüm işler kapalı, eğitime son verildi. Rüyamızda görsek, üstün açık uyumuşsun derdik. Şuanda hepimiz, en özgürlük düşkünümüz bile bunu yaşadıktan sonra artık çip taktırmam falan diyemez. Geçmiş olsun artık. O aşamayı geçtik. Zaten şuanda her türlü bilgimiz, genetik kodlarımız dâhil toplanmış vaziyette. Yeni dünyada artık bundan sonra dataizm var. Kim dataya sahipse, güçlü olan o olacak” dedi.

İş dünyası konsept değiştirecek

Salgının iş dünyasına getirdiği yeni yaklaşımlar hakkında da açıklamalarda bulunan Fütürist Ufuk Tarhan, yakın zamanda milyonlarca yeni mesleğin ortaya çıkacağını vurguladı. Teknolojinin her alanının çok büyük önem taşıdığına işaret eden Tarhan; “Bu dönemin parlayan yıldızı; medikal ekosistem. Buna bağlı tüm alanlar uzun süre çok önemli işler yapacaklar. Dünyanın en lüks tekstil markaları maske, tulum ve benzeri ürünler üretiyor ve üretecek. Elbise satamayınca mecburen bu alana kayacaklar. Kabiliyetlerini yeni dünya koşullarına göre uyarlayacaklar. Örneğin tüm parfüm markaları da sterilizasyon ürünleri çıkarmaya başladı. İlaç ve gıda sektörlerinin birleşeceğini düşünüyorum. Beslenmemiz konusunda çok önemli gelişmeler olacak. İnşaat sektöründe barınma ve bulunma konusunda alışkanlıklarımız değişeceği için farklı konseptler ortaya çıkaracak. Tüm bu söylediğim konular emin olun kalıcı olacaklar. İş hayatında başarılı olmak için her anlamda yeni dünyanın isteklerini iyi okumak ve takip etmek gerekiyor” şeklinde konuştu. Dernek Başkanı Av. Oya Eroğlu, program sonunda BUİKAD üyelerine Ufuk Tarhan’a katılımından dolayı teşekkür etti.