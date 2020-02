Salt Finans, iki yılda 20'yi aşkın müşteriye ulaştı

07 Şubat 2020

Hilal SÖNMEZ



Ankara, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Türkiye geneli büyük firmalarla çalıştıklarını belirten Salt Finans'ın kurucusu ve Genel Müdürü Serbülent Altıparmak, “Kayseri'de finansal yönetim, danışmanlık ve eğitim alanlarında hizmet veren tek kuruluşuz. Kurulduğumuz iki yıllık süreçte İstanbul, Adana, Ankara ve Ordu illerinden yeni müşteriler kazandık ve 20’yi aşkın müşteri sahibi olduk” dedi. Serbülent Altıparmak, finansal danışmanlık hizmetleri ve Salt Finans Dünya Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.



1-Firmanızın kuruluş hikâyesini kısaca anlatır mısınız?



Salt Finans, bankacılık ve finans yönetimi hususunda tecrübeler edindikten sonra, hayallerimi gerçekleştirmek için doğdu. En iyi bildiğim işi yapmak istedim açıkçası. Firmaların her ne konuda faaliyet gösterirse göstersin finans yönetimi ve kurumsallaşması hususunda bilgi ve desteğe ihtiyaç duyduklarını biliyordum. Ancak bankacılık görevini ifa ederken bu konuda bir hareket imkanım bulunmuyordu. Aradan geçen sürede edinmiş olduğumuz farklı tecrübeler ışığında bu yola çıktık ve 2018 yılbaşı itibariyle şirketimiz Salt Finans kuruldu. Bankacılık tecrübemizde çok farklı sektörleri tanıyor olmamız sorunların neler olduğunu ve çıkış yollarının neler olabileceğini bizlere gösterdi. 2 yıldır aktif olarak sürdürdüğümüz çalışmamız gün geçtikçe büyüyerek devam ediyor.



2-Eğitim konularınız içerisinde neler yer alıyor?



Eğitimlerimiz kuruluş sürecinde neredeyse 50 farklı konu üzerine kurgulanmıştı. Bursa merkezli olarak faaliyet gösteren Yönetim Akademisi ile çözüm ortaklığı yaparak eğitimleri veriyorduk. Ancak hayatın güncel konularına yönelmenin zorunluğu gereği özellikle firmaların kurumsallaşması ve finansal yönetimlerinin üzerine yoğunlaştık ve bu eğitimleri butik olarak vermeye başladım. Sadece bu konularda eğitimler vermeye gayret ediyorum. İnanın firmalar artık eğitim konusunu geri plana aldılar. Bilginin önemini geri plana atmaya başladılar çünkü bu tip giderler maalesef en kolay vazgeçilen giderler olarak karşımıza çıkıyor. Önemli olan hayatta kalma mücadelesi olduğu için personellerin eğitim maliyetlerinden kaçınır hale geldiler. Haklı olabilirler ancak bence hata yapıyorlar, eğitimden kaçınmasınlar.



3-Ağırlıklı olarak hizmet verdiğiniz sektörler hangileridir?



Açıkçası bizler artık aradan geçen 2 yıllık süreçte işimize her geçen gün daha profesyonel bakmaya başladık. İş olsun da nasıl olursa olsun demiyoruz. Olaylara ve firmalara özel değerlendirmeler yaparak ilerliyoruz. Bir de bu iş bizim için prestij meselesi olduğu için 2019 yılı içerisinde KOBİ Danışmanlığı Seviye 6 Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni alarak yapmış olduğumuz danışmanlık işini de daha profesyonel ve resmi olarak devam ettiriyoruz. Uzun ve zahmetli bir süreci tamamlayarak aldığımız bu özel belgenin önemi zamanla daha iyi anlaşılacak. Sanırım bu belge olmadan danışmanlık faaliyeti verilemeyecek zaten olması gereken de bu olmalı. Profesyonel olan ve liyakatli personellerle hayatına devam edecek olan işletmeler hayatları boyunca zarar görmeyeceklerine emin olsunlar.



4-2019 yılını sektörünüz açısından değerlendirerek, 2020 yılı öngörülerinizi paylaşır mısınız?



2018 yıl başında kurulan firma olmamıza rağmen ilk yılımız istediğimizden daha güçlü ve iyi geçti. Kendimizi tanıtmamız ve başardığımız işlerin duyulması çok fazla zaman almadı. Sürekli olarak tavsiyeler üzerine yeni müşteri kazanımları sağladık. Ağırlık kısmımız ise yine Kayseri merkezli firmalar oldu. İstanbul, Adana, Ankara ve Ordu illerinde yeni müşteriler kazandık ve 2 yıllık süreçte 20’yi aşkın müşteri sahibi olduk. Bazı işlemlerimiz mevcut durum analizi ile başlamış olsa da sonradan sürekli danışmanlık hizmeti durumuna dönüştü. 2018 yılı içerisinde ağırlıklı olarak yaşanan konkordato süreci bizim de bu konuda tecrübe sahibi olmamıza sebep oldu.

İstanbul merkezli ve Kayseri merkezli bağımsız denetim firmaları ile çözüm ortağı olarak çalışarak birçok firmanın konkordato dosyasının hazırlıklarını yaptık ve başardık. Bu konu hakkında da firmalarımızın bilgisiz olması dolayısıyla da bu konularda da eğitimler vermeye başladık. Bununla beraber 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na ek olarak çıkarılan geçici 32. Madde kapsamında finansal yeniden yapılandırma kanunu ile banka borçları 25 milyon TL üzerinde veya altında olsun bu kanun kapsamında yapılandırmalarına imkan sağlayan bu düzenleme ile bizler de ilgili çalışmayı yapmaya başladık. 3 firmada bunu başardık ve işlemlerini tamamladık.

Zamanla daha büyük işler başaracağımıza inancımız tamdır. 2020 yılını ise kendi sektörümüz açısından son derece olumlu olarak görüyorum. Ancak genel ekonomik piyasalar olarak değerlendirecek olursak uzun vadeli yapısal çözümlerin hükümet politikaları ile uygulamaya alınmış olması, faiz oranlarının düşürülmeye çalışılması, döviz kurlarının az da olsa sabite alınması bankaların iştahlarını biraz kabartmış gibi görünüyor ve satışa yönlenmelerini sağlıyor.



Örnek olarak verecek olursak; amiral sektör olan inşaat sektörünü canlandırmaya başladı diyebilirim ancak onların da bu zamana kadar ciddi zararlar içerisinde olmaları, bu yapılan düzenlemelerin onların üzerinde ne derece pozitif etki yaratacak bilmiyorum sanırım bekleyip görmemiz gerekecek. İmalat sektörüne kamu iş birliği ile devlet desteklerinin verilecek olması, KOSGEB üzerinden hibe desteklerinin verileceğine dair planlamalar ve açıklamalar olması tarafımızca olumlu olarak görülüyor. Ancak biraz önce de söylediğim üzere firmaların hayatta kalma mücadelesi içinde olması banka kaynaklı olarak alacakları kredileri düşünmeleri ancak ve ancak geçmişinde olumsuzluk yaşamamış olmasına, kamu borcu olmamasına bağlandığı için bu konuda hangi firmalar ilave kaynak desteği alabilecek inanın bu konu hala tam olarak anlaşılamadı. Her zaman ve her yerde söylüyorum “Etkin finans yönetimi her şeyden daha önemlidir”



5-Rakiplerinize göre müşterilerinize sunduğunuz avantajlar nelerdir?



Biz Kayseri’de ilk ve tek olarak faaliyetimizi hem burada hem de bahsettiğim gibi diğer illerde sürdürmeye devam ediyoruz. Haricinde ise bankalardan ayrılan bazı yeni arkadaşlarımızın da bu sektörde faaliyete başladıklarını ve hizmet verdiklerini söyleyerek firma ziyaretlerinde bulunduklarını duyuyorum. O yüzden pek rakip olarak görmediğimizi söylemek istiyorum. Bu konuda da açıkçası hiç mütevazi olmak istemiyorum. Salt Finans bünyesinde güncel olarak 2 bağımsız denetçi ve mali müşavir, 2 SMMM, 1 Ticaret Sicil Uzmanı, 1 Vergi Uzmanı, 5 avukat , 1 sosyal medya ve bilişim sistemleri uzmanı olmak üzere 13 kişilik bir ekip olarak hizmet veriyoruz. Firmaların her alanda profesyonel hizmet alacaklarını, ekip olarak hizmet vermeye talip olduğumuzu bilmelerini istiyorum.