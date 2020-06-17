Samsun’da ekmeğe yüzde 9 zam

17 Haziran 2020

Ekmeğe yaptıkları yüzde 9 oranındaki zam artışını mart ayında planlandıklarını aktaran Samsun Fırıncılar Odası, ancak koronavirüs salgını nedeniyle zammı uygulamadıkları açıklamasını yaptı. Karadeniz’deki birçok ilde yılbaşı itibarıyla ekmeğin kilogram fiyatının 7,15 ile 7,5 TL arasında satılmaya başlandığını da vurgulayan oda temsilcileri, bir yıldır aynı tarife üzerinden satışlarını sürdürdüklerini, son 6 aydır da zararına ticaret yaptıklarını söyleyerek, maliyetlerdeki artışa oranla zammı en asgari düzeyde tutuklarını ifade ettiler.

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, 2019 yılındaki un, maya, su elektrik, doğal gaz ve akaryakıt gibi maliyetlerle bu senekiler arasında yaklaşık yüzde 40-45 oranında artışların olmasından dolayı ekmeğe yaptıkları yüzde 9 oranındaki zammı vatandaşların mağdur olmaması için yeterli bulduklarını ifade etti. Yiğit, “Karadeniz’de ocak ayından itibaren uygulanan kilogram başına 7,15 ila 7,50 TL arasındaki ekmek fiyatlarının yansımasını yüzde 20 yerine 10 bazında aldık. İnsanlarımızı mağdur etmemek amacıyla kaybımızı sineye çektik. Zararına ticaret yaptık. Gramajı değişmeden yüzde 20-25 civarı zamla 1,5 lira yapmamız gereken ekmek fiyatını biz yine fedakarlık yaparak yüzde 9 üzerinden bu süreci atlatalım istedik. Aslında maliyetlerimizi karşılayacak en asgari oran yüzde 20 olmalıydı” dedi.

Yeni tarifeye göre ekmek fiyatları şöyle: 220 gram baston ekmek 1,5 TL. 440 gram somun ekmek 3 TL. 440 gram tandır ekmek 3 TL. 880 gram dörtlü Trabzon ekmek 6 TL. Bin 760 gram sekizli Trabzon ekmek 12 TL. 2 bin 200 gram 10’lu Trabzon ekmek 15 TL. 220 gram kepek ekmek 1,5 TL. 220 gram pıtıl ekmek 1,5 TL. 175 gram sade pide 1,5 TL. 170 gram lavaş 1,5 TL. 140 gram kıymalı hamur 2 TL.