Samsun'da 'Konumunu at ekmeğin gelsin' uygulaması başladı

26 Mart 2020

Samsun'da 1902 yılından bu yana sektörde hizmet veren kurumun İşletme Müdürü Endüstri Mühendisi Hamza Polat Gürcüoğlu, ülkemizde de can almaya başlayan Corona virüsü nedeniyle tüm toplumun sağlığının tehdit altında olduğunu belirterek böyle bir ortamda Samsun'un en eski köklü bir kurumu olarak halkın yanında olma sorumlukları olduğunu belirtti.

Böyle günlerde toplumun tüm kesimlerinin tam bir dayanışma içinde olması gerektiğini ifade eden Hamza Polat Gürcüoğlu, yüzyılı aşkın süredir Samsun'un bilinir ve güvenilir bir Kurumu olarak babadan oğula hizmet ettiklerini söyleyerek toplum sağlığının tehdit altında olduğu bu süreçte de üzerlerine düşeni yapmak istediklerini belirtti. Uygulamanın öncelikle Atakum İstiklal Mahallesini kapsadığını belirten Gürcüoğlu, "Birlikte çalıştığım Elektrik-Elektronik Mühendisi olan kardeşim Ertuğrul Gazi Gürcüoğlu ile bizleri 100 küsür yıldır yaşatan halkımızın yanında olmak için böyle bir çalışma başlattık. Şimdilik kentin büyük yerleşim yeri olan İstiklal Mahallesinde verdiğimiz hizmeti zamanla yaygınlaştıracağız. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Şu gerçek ki virüs nedeniyle sağlığımız tehdit altında bu süreçte yaşlı, hasta, hamile ve çocuklu bayanların evde kalmaları hem kendileri hem de toplum sağlığı için faydalı olacaktır. O nedenle İstiklal Mahallemiz sakinlerine ihtiyaç duyacakları günlük ekmeği tehlike geçene kadar evlerine götürmeye devam edeceğiz. Bunun için bize WhatsApp hattından konum atmaları yeterli olacaktır " dedi.