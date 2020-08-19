Samsun'da üreticiler, olgunlaşan fındığın hasadına başladı

19 Ağustos 2020

Yaklaşık bir yıllık emeğin mahsulünü almak için fındık bahçelerine giren Samsunlu fındık üreticileri, tarım işçilerinin de yardımı ile fındık topluyor.

Sıcak havaya rağmen bahçede çalışmalarını sürdüren üreticiler, bu sene fındığın geçen seneye göre daha verimli olduğunu söyledi.

Çarşamba ilçesi Kemer Mahallesinde fındık üreticisi Mustafa Aydoğdu, yaptığı açıklamada, iki gün önce hasada başladıklarını söyledi.

Fındığın bakımının ve toplanmasının zahmetli olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Fındık fiyatı daha fazla olabilirdi. Çünkü fındığın bakımı masraflı. Çok emek veriyoruz inşallah emeğimizin karşılığını sezon sonunda alabiliriz. Çok şükür bu yıl fındık bereketli." diye konuştu.

Kavak ilçesinden ailesiyle fındık toplamaya gelen Dilaver Karagöz ise "Her yıl bu bahçeye fındık toplamaya geliyoruz. Bu sene verim iyi. Biz de ekmek parası için çalışıyoruz. Yevmiyeler 120-125 lira arasında" dedi.

Toplanıp patoz an geçirilen fındıklar daha sonra kuruması için açık alanlara seriliyor.

Kaynak: AA