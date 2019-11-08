Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları geliştirildi

08 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Kalkınma Ajansı ve AB Erasmus + Programı destekleriyle Bursa Uludağ Üniversitesi, Huddersfield Üniversitesi ve Sofya Teknik Üniversitesi’nin işbirliğinde yürütülen ‘Üretim İçin Tasarımda Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik’ projesinin kapanış toplantısı Holiday Inn Hotel’de yapıldı. Programa BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Âdem Doğangün, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Abdil Kuş, Proje Yönetim Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Şehnaz Baltacı Göktalay, proje ortakları, akademisyenler, sanayi kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Abdil Kuş, sanal gerçeklik teknolojisinin çok sayıda kullanım alanı bulunduğuna işaret etti. Erasmus + programı destekleriyle yaklaşık 2 yıldır devam eden projenin Kasım ayı sonunda tamamlanacağını açıklayan Prof. Dr. Abdil Kuş; “Proje kapsamında teknik resim alanında en çok eksikliği hissedilen konuların daha iyi öğrenilmesi amacıyla sanal ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları geliştirildi. Projeyi hazırlarken üç temel çıkış noktamız oldu. Bunların ilki yeni mezun olan ve halen çalışmakta olan personele özellikle dikkat ettik. İkincisi teknik konuların ve kavramların öğretilmesinin faydalı olacağını düşündük. Üçüncü çıkış noktamız; sanal ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanıcıya verdiği cisimlerdeki derinlik algısı ve görsel olarak etkileşim hissi nedeniyle teknik resim eğitiminde kullanımının etkili olacağını düşündük” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rıdvan Arslan ve Huddersfield Üniversitesi’nden Dr. Ertuğrul Ünver ve Sofya Teknik Üniversitesi’nden Vladislav İvanov ve Bizpark firma sorumluları da proje sürecinde yapılan çalışmalar ve elde edilen veriler hakkında katılımcılara bilgilendirmeler yaptılar.