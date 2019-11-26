Sanayi Doktora Programı BUSİAD’da anlatıldı

26 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren ile Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Nadir Yıldırım, BUSİAD Evi’nde şirketlerin sahipleri, üst düzey yöneticileri ve Ar-Ge merkezi yöneticilerine proje hakkında sunum yaptı.

Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, projenin üniversite sanayi işbirliğine atılmış en güzel adım olduğunu ifade ederek, “Doktora konuları sanayiden üniversiteye geleceği için projenin başarılı olacağını düşünüyorum” dedi. Prof. Dr. Aksel, programın detaylarını ise şöyle açıkladı:

“Doktora öğrencisi olanlar için burs 4 bin 500 lira. Firmada halen çalışan ve doktoraya başlayanlar için 800 lira. Bu paranın yüzde 25'ini firma, yüzde 75'ini TÜBİTAK karşılayacak. 3 doktoralı öğrenci programda şart. Ya da rekabet öncesi program için bir kaç firma bir araya gelirse o zaman 5 öğrenci. Teknopark şirketleri için bu rakam 3. Doktora sonrası istihdam desteği de var. TÜBİTAK yüzde 40 destek veriyor. 13 Aralık son gün başvuru için.”

Doç. Dr. Nadir Yıldırım ise, eskiden üniversitelerin projeler geliştirdiğini ancak sanayide karşılık bulamadığını ifade ederek, “”Bu programla durum değişiyor. TÜBİTAK, sanayide doktoralı sayısının artırılması için bu projeye özel önem veriyor ve daha esnek bir yaklaşımı var” dedi.

Doç. Dr. Yıldırım, sanayide Ar-Ge merkezlerinde çalışan 60 bine yakın kişiden sadece 962'sinin doktoralı olduğunu da kaydetti.