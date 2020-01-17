“Sanayi yatırımları Bursa’nın gelecek 50 yılını şekillendirecek”

17 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa iş dünyasını BTSO liderliğinde bir araya getiren 'Ortak Akıl Toplantıları’nın 18’incisi İznik Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlendi. Bursa’daki tüm oda ve borsa başkanları, meclis başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünya ticaretinde son 10 yılın en düşük büyüme verilerinin kaydedildiği bir yılı geride kaldığını söyledi. Türkiye’nin küresel ekonomideki korumacılık politikalarına rağmen dünyada ihracatını değer bazında en fazla artıran 5 ülkeden biri olduğunu ifade eden İbrahim Burkay, “Bu sene inşallah temelinde yeni yatırımların, üretimin ve istihdamın olduğu çok daha güçlü bir büyümeyi yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Bu zorlu süreçte özel sektörümüzün beklentilerine cevap veren düzenlemeleri hayata geçiren hükümetimize iş dünyamız adına şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

“Yerli ve Bursalı otomobilimizi dünya vitrinine taşıyacağız”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, otonom ve dijital teknolojiyle Türkiye’nin kalkınma hedeflerinde yeni bir kilometre taşı olan projenin dünya vitrinine Bursa’dan taşınacağını dile getirdi. İbrahim Burkay, ‘yerli’ ve ‘Bursalı’ olarak tanımladıkları Türkiye’nin otomobili projesine Bursa’da yeni nesil teknoparklar ve Bursa Teknoloji Ar-Ge ve Koordinasyon Merkezi BUTEKOM bünyesinde hayata geçirdikleri mikro mekanik, mikro elektronik ve nano teknoloji mükemmeliyet merkezleri ile katkı sağlayacaklarını vurguladı.

“Yatırıma ve hizmete düşman anlayışa fırsat vermeyiz”

Bursa’nın mevcut planlamasında sanayi ve depolama alanlarının 11 bin kilometrekarelik toplam yüz ölçümü içerisinde binde 8’lik paya sahip olduğuna işaret eden Başkan Burkay, buna karşın sanayinin kent ekonomisine yüzde 45 seviyesinde katkı sağladığını dile getirdi. Yerli otomobilin Marmara Havzası’nda hayat bulmasının bölgenin mekansal planlaması için de önemli bir fırsat olduğunu belirten İbrahim Burkay, “Kentimizin ve ülkemizin büyüme hamlesine öncülük eden yatırımlara ve sunulan hizmetlere düşman bir anlayışla ihtiyaç duyduğumuz projelerin ötelenmesine asla müsaade edemeyiz. Bursa iş dünyası olarak sadece bugünü değil, gelecek 20 yılı, 50 yılı hatta 100 yılı şekillendirecek projelere katkı sunmaya devam edeceğiz. Bursamızı ve ülkemizi ortak aklın gücüyle çok daha parlak bir geleceğe inşallah hep birlikte taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

20 bin kişiye ilave istihdam

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Türkiye’nin yerli otomobil projesinin Bursa ve Türkiye ekonomisi için büyük kazanımlar sağlayacağını söyledi. Projenin Türkiye’nin küresel ölçekteki en önemli markalarından biri olacağına inandıklarını belirten Matlı, yerli otomobilin yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlayacağını ve ülke ekonomisine 50 milyar euro katkı sağlayacağını vurguladı. Küreselleşmenin ve teknolojideki gelişmelerin hayatın her alanını etkisi altına aldığını ifade eden Matlı, tarım piyasalarının da bu gelişmelerden etkilendiğini belirtti. Bu kapsamda 2018 yılında kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın önemine dikkat çeken Matlı, “Türk tarımı sektörü açısından adeta milat kabul edilen bu sistemin en büyük amacı, tarım müstahsilleri tüketicilerine sağlıklı, uygun ve gerçekçi fiyattan işlem yapılan etkin uluslararası platform oluşturmaktır” dedi.

Oda ve borsaların gündemleri ele alındı

Ortak Akıl Toplantısı’nda Bursa Ticaret Borsası ile İznik Ticaret ve Sanayi Odası arasında ‘Ticaret Borsası’nın İznik’teki mülklerinin kullandırılması ile ilgili protokol imzalandı. Kadın ve genç girişimcilerin gerek iş yaşamında gerekse de sosyal hayatta desteklenmesi gerektiğine inandıklarını belirten Matlı, “Kullanımına tahsis ettiğimiz alanlarla kentimizin ve ülkemizin girişimci profiline daha fazla katkı sunmak istiyoruz” diye konuştu.

“Yerli otomobil bölgemize değer katacak”

İznik TSO Başkanı Mahmut Dede, İznik ilçesinin Bursa ekonomisine farklı sektörlerde önemli katkılar sağladığını belirterek şunları söyledi, “Medeniyetler beşiği olan İznik’te, son 2 yıldır yoğun bir şekilde devam eden UNESCO Dünya Miras Listesine adaylık sürecimiz devam ediyor. Bu açıdan 2020 yılı bizim için büyük bir önem taşıyor. Ayrıca ilçemizi de yakından ilgilendiren Gemlik’e kurulacak yerli otomobil fabrikasının da bölgemize ve kentimize ayrı bir değer katacağına inanıyorum.”

“Gemlik’te kendimizi çok şanslı hissediyoruz”

Toplantıda söz alan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, “Bizler Gemlik’te kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Yerli otomobil ve hızlı tren gibi Türkiye’nin vizyonunu yansıtan projeler ilçemizde hayata geçiyor. Bu projenin ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a, Bursa Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Özer Matlı’ya, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi. İznik TSO Başkanı Mahmut Dede de kadın girişimcilere ve İznik TSO’ya verdikleri desteklerden dolayı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı’ya plaket verdi. Toplantı, ilçe oda ve borsaların talep, öneri ve görüşleriyle tamamlandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyası temsilcileriyle birlikte İznik’te ortak akıl toplantısı öncesinde İznik Müzesi ve Ayasofya Camii’ni de ziyaret etti.