Sanayici elektrik fiyatlarında revize istiyor

07 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - İletim bedeli ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) elektrik fiyatlarındaki artışın sebebi olduğunu belirten Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, bu sıkıntıların giderilmesi için OSBÜK, EPDK ve TEİAŞ nezdinde girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Gülmez, “TEİAŞ’a iletim bedeli olarak çekilen güce ve tüketime bağlı olarak bir bedel ödeniyor. Yapılan sözleşmeye göre bu güç düşümü ya da artırımı yılda bir kez Eylül ayında yapılabiliyor ve bu revizyon sonraki yılbaşından itibaren uygulamaya konuluyor. Yıl içinde güç düşümü yapılmadığı için Nisan ayında çekilen gücün düşmesine rağmen, bedeli sözleşme üzerinden ödeniyor. Bu sebeple, iletim bedeli yüzde 50 artış gösterdi. Bu da birim fiyat içinde yüzde 2,5 civarında yükselişe neden oldu. Biz, sanayicilerimiz adına, bunun da mücbir sepeb kapsamında çekilen güç olarak alınmasını talep ediyoruz” dedi.

“Artışın asıl sebebi YEKDEM”

Nisan ayı elektrik fiyatlarındaki asıl artışın sebebinin YEKDEM olduğuna dikkat çeken Gülmez, “EPDK Nisan ayı YEKDEM birim beledini, 16 Nisan 2020 tarih, 9311 sayılı kararı ile 228,12 TL/MWh olarak belirlendi. Buna göre, öngörülen birim bedelinde, Mart sonunda belirlediği Nisan YEKDEM fiyatına göre yaklaşık yüzde 88 artış olduğunu görüyoruz. Covid-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler, hammadde temininde ve ihracatta yaşanan güçlüklerle birlikte üretimde de büyük düşüş yaşanmakta. Çoğu firma bu süreçte kapasitelerini azalttı ya da faaliyetlerini tamamen durdurdu. Bu sebeple sanayi bölgelerinde elektrik tüketimi ciddi oranda azaldı” diye konuştu. NOSAB’da elektrik tüketiminde, Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 50 oranında azalma olduğuna dikkat çeken Gülmez, “Elektrik tüketiminin azalması, elektrik birim fiyatı içindeki YEKDEM’in birim fiyatının payının artmasına sebep oluyor. Çünkü toplam YEKDEM maliyeti, toplam tüketim beledine bölünerek birim fiyatı ortaya çıkıyor” dedi.

Sanayici çözüm bekliyor

YEKDEM bedelindeki artışın bir diğer sebebinin de kurdaki artış olduğunu kaydeden Gülmez sözlerini şöyle tamamladı; “Bu sebeplerin bir araya gelmesiyle elektrik fiyatlarında artış yaşanıyor. Biz bu durumun yaşamakta olduğumuz salgının en az zararla atlatmak isteyen üreticilerimiz için güçlük yaratacağını düşünüyoruz. Elektrik fiyatlarında faturalara yansıyan artış, salgın nedeniyle üretimin düştüğü ya da durduğu bu dönemde sanayi üretimine aşırı yük getirmiş oluyor. Bu sebeple, sanayiciler olarak iletim bedeli ve YEKDEM maliyetlerinden kaynaklanan fiyat artışı konusunun çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz.”