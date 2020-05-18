"Sanayici risk alarak tedarik ve üretim zincirinin kırılmasını önledi"

18 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar video konferans ile Antalya OSB'de faaliyet gösteren sanayicilerle görüştü.

AOSB Başkanı Ali Bahar, Bölge Müdürlüğü önderliğinde tüm fabrikalarda, ilgili bakanlık ve Antalya Valiliği tarafından alınan önlemlerin tavizsiz uygulandığını, bu nedenle OSB içinde firmalarda koronavirüste pozitif vakaya rastlanmadığını kaydetti. Bahar, şöyle devam etti.

''Bölgemizde üretim durmadı. Çalışanlarımız, önlemlere uyarak ne kendilerini ve çalışma arkadaşlarının sağlığını tehlikeye atmadı. Hastalıktan korunmak için herkesin eve kapandığı zor bir dönemde, iş başı yapıp üretmeye devam ettiler. Sanayicimizde hayatın durduğu, belirsizliğin ve tedirginliğin üst seviyede olduğu bir dönemde çalışmaktan ve üretmekten hiç vazgeçmedi. Sanayici tüm riskleri alarak, tedarik ve üretim zincirinin kırılmamasını sağladılar. Tüm bu özveri sayesinde Antalya OSB salgından en az etkilenen OSB’lerden biri oldu.''

Antalya OSB sanayicilerinin büyük bir aile olduğunu ve zor zamanlarda kenetlendiğini vurgulayan Ali Bahar, ''Son 5 yılda uçak krizi, 15 Temmuz ihaneti, kur krizi, ardı ardına yapılan seçimler gibi birçok olağanüstü durum ile karşı karşıya kaldık. Her defasında da birbirimize destek olup süreçten ya en az kayıpla ya da zarar görmeden bazen de güçlenerek çıktık. Pandemiyi de el birliği ile atlatıp daha güçlü bir Türkiye yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğimize inancımız tamdır'' dedi.

Özellikle mart ayının en zor dönem olduğunu, hastalığa yakalanma ve işsiz kalma tedirginliğinin çalışanlarda motivasyon kaybı yarattığını, sürecin kontrol altına alınması ile tedirginliğin azaldığını ifade eden sanayiciler de , '"Ekonomik koşullar, kısıtlamalar ve piyasalardaki belirsizlik halen firmaları zorluyor. Turizmde yaşanacak gelişmeler kent ekonomisindeki gidişatın belirleyicisi olacak. Hastalık tespitindeki düşüş ve buna bağlı olarak kısıtlamaların kaldırılıp hayatın normalleşmeye başlaması umut verici." ifadelerini kullandılar.

Öte yandan edinilen bilgilere göre, tekstil, otomotiv ve farklı sektör ağırlıklı olan diğer OSB'lerde üretim ve enerji tüketiminde yüzde 50 civarında düşüş olurken, Antalya Valiliği ve OSB iş birliği ile alınan önlemler sayesinde Antalya OSB'de üretim kaybı en aza indirildi. OSB'de ise nisan ayındaki elektrik tüketimi bir önceki aya göre yüzde 17 düşüş oldu.

Koronavirüs salgın sürecinin başı olan mart ayında bölgedeki elektrik tüketimi geçen yılın mart dönemine göre aynı seviyede kalmıştı.