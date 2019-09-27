Sanayici ve akademisyenler işbirliği için bir araya geldi

27 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite-Sanayi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ÜSİGEM) ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu (KÜSİ) üyesi işadamlarını ve akademisyenleri bir araya getirdi.

Rektörlük Binası’nda düzenlenen ilk toplantıya başkanlık eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni dönemde kent katmanlarının her biri ile işbirliği yapacaklarını ve özel sektör zihniyeti ile hareket ederek, çıktıları olan çalışmalara imza atmayı amaçladıklarını vurguladı. İlk etapta kent ve ülke yararına yapılabilecek projeler konusunda fikir alışverişi yapacaklarını aktaran Rektör Kılavuz; “Üniversite-Sanayi Araştırma ve Geliştirme Merkezi’miz (ÜSİGEM) üzerinden sivil bir oluşum ile ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu (KÜSİ) üzerinden de devlet kademelerinin işbirliği içerisinde olduğu bir hareket başlatmayı hedefliyoruz. Üniversitemize ne katabiliriz? Sanayiye ne katabiliriz? Bu iki işbirliği içerisinden ülkemize ve kentimize neler kazandırabiliriz? Bu anlayış içerisinde yapacağımız çalışmaların ilk toplantısını bugün yapmış bulunuyoruz. Platformumuzun içerisinde yer alan kıymetli sanayicilerimiz ve akademisyenlerimiz ile bir araya geldik. Karşılıklı tanışacağız. Fikirlerimizi ortaya koyacağız. Daha sonra bir yol haritası ortaya koyacağız. Süreç içerisinde aramıza katılanlar da olacaktır. Gönüllü bir hizmet platformu gibi çalışacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Toplantıya üniversite ve sanayi temsilcileri katıldı

Toplantıya üniversite temsilcilerinden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Âdem Doğangün, KÜSİ Temsilcisi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Etemoğlu, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aşkın Keser, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, ULUTEK Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baykara, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Prof. Dr. Recep Eren, USİGEM Temsilcisi Prof. Dr. Sedat Ülkü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlker Kılıç katıldı. Toplantıya sanayicileri temsilen Ermeksan firması adınan Ahmet Özkayan, A Plas firması adına Arif Ağaoğlu, Merkan Otomotiv firması adına Eşref Arıkan, ÜÇGE firması adına Gökçin Aras, Barutçuoğlu A.Ş. firması adına temsilen Mustafa Barutçuoğlu, Berteks firması adına Timur Noyan, İnoksan firması adına Vehbi Varlık ve Ermetal firmasına adına Fahrettin Gülener katıldı. KOSGEB Bursa Bölge Müdürü Erkan Güngör de toplantıda hazır bulundu. Özdilek firmasının da yer aldığı platformun aylık düzenli periyotlarda toplanması ve belirlenen projeler konusunda çalışmalar gerçekleştirmesi hedefleniyor.