"Sanayiciler gizli kahraman"

14 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar yaptığı açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs (Covid-19) salgınından korumak ve yayılmasını engellemek için toplu çalışılan fabrika, atölye ve benzeri iş yerlerine müşterilerin ve çalışanların sadece maske ile girilmesine karar verildiğini belirtti.

Bahar, 15 bin kişinin çalıştığı Antalya Organize Sanayi Bölgesinde önemli sayıda maske ihtiyacı doğduğunu ifade ederek, "Bölgemizde sorun yaşanmaması için OSB Yönetim Kurulu olarak, ilk etapta 50 bin adet maske tedarik ederek fabrikalara dağıtmaya başladık. Maske dağıtımı önümüzdeki süreçte de devam edecek'." dedi.

Bölge firmalarında pozitif vakaya rastlanıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadığını ifade eden Ali Bahar, şöyle devam etti.

"Koronavirüs pandemisinin Türkiye’ye ulaştığı ve ilk vakanın tespit edildiğinin duyurulduğu 11 Mart 2020 tarihi itibariyle hastalıktan korunmak, farkındalık oluşturmak ve salgının yayılmasını önlemek için Bölge genelinde imkanlarımız dahilindeki önlemleri aldık. Valiliğimiz ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ve önlemleri dikkatle takip ediyor, firmalarımızı ve bölge geneli ilgilendiren ilave tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanayicilerimiz de konuya hassasiyetle yaklaşıp çalışan sağlığını korumak için gerekli tedbirleri alıyor ve uyguluyor."

Sanayicilerin ve bölge çalışanlarının büyük bir özveri ile üretmeye devam ettiğini anımsatan Bahar, şunları kaydetti.

"Salgın nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ancak fabrikalarımızda üretim halen sürüyor. Sanayicilerimiz ve çalışanlarımız büyük bir özveriyle ülkesine ve milletine hizmet etmeye devam etmektedir. Her şeye rağmen çalışmaya ve üretmeye devam edenler, bu zorlu sürecin gizli kahramanlarıdır. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Kanımızın son damlasına kadar üretimin durmaması, fabrikalarımızın işler durumda kalması için mücadele edeceğiz. Devletimizin de desteği ile bu zor zamanların üstesinden geleceğimize inancımız tamdır."