"Sanayicilerimiz KDV indirimi bekliyor"

09 Mayıs 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 36 ayı dolduran görev süresi içinde, 400 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Bölgenin iki önemli yatırımı Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ile Güneş Enerji Santrali oldu. İstihdam seferberliğine de büyük katkıları olduğunu kaydeden Nursaçan, "Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan Kayserili sanayicilerimiz, siyasetçilerimizden KDV indirimi bekliyor" dedi.

Bölgede devam eden ve tamamlanan yatırımların konuşulduğu toplantıda, mobilya ve çelik kapı sektörleri ile öne çıkan Kayseri’nin elektrikli ev aletlerinde de olumlu bir tablo çizdiği açıklandı. Büyümenin sürdürülebilirliği açısından inovatif ürünler ortaya koymanın ve sektörel kümelenmenin önemli olduğunu kaydeden Nursaçan, bu anlamda OSB bünyesinde bulunan teknik koleje ve endüstriyel tasarım merkezine önem verdiklerini kaydetti. Şimdiye kadar 500’ün üzerinde proje geliştiren endüstriyel tasarım merkezi, sanayicilerden gelen talebe göre çalışmalarını yürütüyor ve çeşitli sektörler için prototip çalışmalar ortaya koymayı hedefliyor. Teknik kolejde ise öğrenciler sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak şekilde eğitim alıyor. Önümüzdeki süreçte ise arsası bakanlıktan alınan 45 bin metrekarelik alanda yeni bir teknik okul ile bölgenin toplam öğrenci kapasitesi 3 bin kişiye ulaşacak.

Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi eylülde açılacak

Sanayici için üretimden sonra en önemli adımın ürünün sergilenmesi ve tanıtımı olduğunu vurgulayan Nursaçan, bu kapsamda Dubai ve Bosna’da Türk Ticaret Merkezi kurma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi çalışmaları hakkında bilgi veren Nursaçan, "Merkezimizin toplam yatırım maliyeti 100 milyon lirayı buluyor. Fuar alanını kendi imkanlarımız dahilinde planladık ve bir hol için yatırım startı verdik. Şimdi ise alacağımız 11.5 milyon TL’lik hibe ile ikinci holün de yapımına başlayacağız. Eylül ayı sonunda birinci holümüz devreye girecek. Amacımız Kayseri’de mobilya sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerde yılda 9 fuar düzenlemek. Bunun Kayseri ekonomisine katkısı tartışılamaz. Fuar alanı için büyüme alanımız var. İlerleyen süreçte alanı daha da artırabiliriz. Önemli olan birbirimize destek olmamız ve Kayseri ekonomisi için çaba sarf etmemiz" diye konuştu.

Kayseri OSB, Türkiye’nin en büyük güneş enerji santralini de hayata geçirdi. Toplam maliyeti 193 milyon lirayı geçen proje, 930 bin metrekarelik bir alanda kurulu ve 51 MW kapasiteye sahip. Sanayide kullanılan elektriğin yüzde 70’ini karşılayan santral, ayrıca 60 civarı konutunda aydınlatmasını yapıyor.

Dış Ticaret İstihbarat Merkezi uluslararası bilgi paylaşıyor

Kayseri’nin mobilya başkenti olduğunu kaydeden Nursaçan, yatak endüstrisinin mobilyadan ayrılarak kendi endüstrisi içinde bir sektör haline gelmesi gerektiğini söyledi. Endüstriyel tasarım merkezi ile İnegöl ve Samsun’a da tasarımlar verdiklerini kaydeden Tahir Nursaçan, "Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz var. Sanayicilerimizin kendi sektörlerinde ihtiyaç duydukları uluslararası bilgiyi çok küçük ücretler karşılığında paylaşabiliyoruz. Yaklaşık 180 milyon bilgiye merkezimiz sayesinde ulaşmamız mümkün. Şu anda tamamen dijital ortama geçtik. Yakında Kayseri OSB TV’yi de açacağız. Bizler üretimin gücünün farkındayız, yenilikleri takip etmeyi önemsiyoruz. Devletin sunduğu destek ve teşviklerden de geri kalmamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.