“Sanayicinin elini tutacak üst yönetime ihtiyaç var”

29 Mart 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Türkiye Orta ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı Bursa Destekleme Derneği’ni (TOSYÖV) ziyaret etti. TOSYÖV Dernek Başkanı Gülçiçek Zengin Bintaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette konuşan Mustafa Bozbey, Bursa’nın üretim sorununa dikkati çekti.

Mustafa Bozbey, “Bursa sanayi kenti ama sadece bu unvan Bursa’ya yetmez. Sanayi açısından bakıldığında, Bursa’nın her türlü sermayesi ve bilgi birikimi var. Ama Bursa sanayisi kendini yenilemekte ve katma değeri yüksek teknolojiye geçmekte zorlandı. İşte geçmişte gördük. Markalaşma olmadığı için tekstil başka illere kaydı. Tekstil çok azaldı Bursa’da. Bursa tekstilde taşeron oldu. Marka çıkaramadık ve fason çalışıyor. Bugün Milano’da tekstil çok az ama, moda ve tasarım merkezi oldu. Tekstil artık Asya’ya kayıyor” dedi.

Önlem alınmazsa tekstildeki gibi otomotiv sektöründe de daralma yaşanabileceğine işaret eden Mustafa Bozbey, “Bugün Bursa’da otomotiv sanayisi ağırlıkta ama katma değeri yüksek teknolojiye geçilmezse tekstildeki sorun bu sektörde de yaşanır. Ar-Ge’ye yatırım yapan ve mühendislik birikimi olan işletmeler var ama bunu birleştiremiyoruz. Bugün Bursa’da çok önemli üretimler yapabilecek fabrikalarımız var. Ama bu sanayicideki birikimi değerlendirecek, elini tutacak bir üst yönetime ihtiyaç var” diye konuştu.