“Sanayide nitelikli dönüşüm hamlemiz devam ediyor”

01 Mayıs 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısı Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın katılımıyla Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, ikinci görev dönemlerinde bir yılı, toplam görev sürelerinde ise 6 yılı geride bıraktıklarını söyledi. Bu süre zarfında hayata geçirilen projelerle BTSO’nun bir uzmanlık merkezi haline geldiğini kaydeden Başkan Burkay, “Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle kent ekonomimizde önemli bir değişim ve dönüşüm sürecini hayata geçirmeyi başardık.” diye konuştu.

Özellikle son bir yılda ülke ekonomi gündeminin çok yoğun olduğunu belirten Başkan Burkay, buna rağmen odak noktalarını hiç kaybetmediklerini ve BTSO üyelerinin bu zorlu süreci atlatmalarını sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Kent ekonomisinin nitelikli dönüşümü adına Model Fabrika’yı hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden İbrahim Burkay, “TEKNOSAB, KOBİ OSB ve GUHEM gibi projelerde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. UR-GE projelerimizin sayısı son bir yılda iki kat artarak 20’ye ulaştı. Üyelerimizin rekabet gücüne katkı sağlamak amacıyla Yenişehir’de hava kargo taşımacılığını da hizmete açtık. Tüm bunlarla birlikte enflasyonla mücadeleden istihdam seferberliğine kadar milli dayanışma ruhunu diri tutan çalışmalarımızla ülkemizin moral ve motivasyon kaynağı olduk. Bursa Büyürse Türkiye Büyür inancıyla üyelerimize, kentimize ve ülkemize değer katan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Moral ve motivasyon vurgusu

Başkan Burkay, yerel seçimleri geride bırakan Türkiye’nin önünde artık seçimsiz geçecek 4,5 yıl gibi uzun bir süre bulunduğunu söyledi. “Bu süreçte başta yatırım, üretim, büyüme ve istihdam olmak üzere ekonomimizde yeni bir dinamizmi yakalamamıza imkan sağlayacak bir yapıyı hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor” diyen İbrahim Burkay, Türkiye’nin 2002-2008 dönemindeki başarılı ekonomi performansını yeniden yakalayacak potansiyele sahip olduğunu vurguladı. İbrahim Burkay, “İş dünyamızı ilgilendiren her konu ile ilgili politika yapıcılarla çok sık görüşme halindeyiz. Bizim birinci amacımız bu süreçte şirketlerimizi ayakta tutmak ve başta Bursa olmak üzere tüm Türkiye’deki 82 milyon vatandaşımıza moral aşılamak” şeklinde konuştu.

BTSO küresel fuar acentesi yurt dışında fuar düzenleyecek

Dünya genelinde başta gelişmiş ekonomilerde olmak üzere ciddi bir daralma yaşandığını ifade eden Başkan Burkay, yaşanan sürecin yalnızca Türkiye’ye has bir durum olmadığını ifade etti. Yaşanan krizlerin fırsatları da beraberinde getirebileceğine dikkati çeken İbrahim Burkay, “Şu anda hiçbir ülke rahat bir dönemden geçmiyor. Bu sürecin iyi yönetilmesi durumunda ticaret pastasından aldığımız payı artırabiliriz. BTSO olarak potansiyeli olan pazarlarda UR-GE projelerimizle ihracat atağımızı sürdüreceğiz. Kuzey Afrika ve Sahraaltı Afrika öncelikli hedef pazarlarımız arasında. Ayrıca son dönemde ciddi kaybımızın olduğu yakın coğrafyamızda İran’da, Irak’ta ve Türk Cumhuriyetlerinde atılımlarımız olacak. Bu pazarları ihracatımızı sırtlayacak pazarlar olarak değerlendiriyoruz.” diye konuştu. Ticaret Bakanlığı destekleriyle Türkiye’de ilk niteliği taşıyacak bir projeyi de başlatmaya hazırlandıklarını açıklayan İbrahim Burkay, “Küresel Fuar Acentemize yurt dışında fuar düzenleyebilme yetkisi almak için Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan’a talebimizi ilettik. Bu yetkiyi yakın zamanda alacağız. Bursa’da TÜYAP’ta ve Merinos AKKM’de yaptığımız fuarların aynılarını hedef ülkelerde de hayata geçireceğiz” dedi.

TEKNOSAB’da çalışmalar devam ediyor

Bursa Valisi Yakup Canbolat’a göreve geldiği günden beri BTSO projelerine gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür eden Başkan Burkay, “TEKNOSAB projemizi de Sayın Valimizin liderliğinde sürdürüyoruz. Sanayi alanları, Bursa’nın 11 bin kilometrekarelik toplam yüz ölçümü içerisinde yalnızca binde 8’lik bir bölümü kapsıyor. Sanayide oluşturacağımız TEKNOSAB gibi orta yüksek ve ileri teknoloji yatırımlarına uygun alanlarla ve mekansal planlama ile bu oranı Avrupa ortalaması olan yüzde 2,3’e taşımayı hedefliyoruz” dedi.

“Sanayi Bursa için vazgeçilmez”

İş dünyası temsilcileri ile birlikte ilk kez bir meclis toplantısına katılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bursa Valisi Yakup Canbolat, katma değer oluşturan, üreten ve istihdam oluşturan iş insanlarının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Bursa’nın sanayide Türkiye’nin lokomotif kentlerinden olduğunu belirten Vali Canbolat, “Bursa için sanayi vazgeçilmez bir sektördür ve daha ileri taşınmalıdır. Bu anlamda Odamız öncülüğünde hayata geçirilen TEKNOSAB projesinin Türkiye’nin en gözde projeleri arasında yer aldığını düşünüyorum. BTSO Başkanımızın mekansal planlamaya ilişkin görüşlerine de katılıyorum. Daha fazla üreten ve daha fazla sanayisi olan bir kent arzu ediyoruz. Ancak bununla beraber daha güzel bir kent, modern kent standartlarına ulaşmış bir şehir de arzu ediyoruz. Çevresel değerler, tarım ve orman varlığımız, kentin mimari kimliğinin de korunması ve geliştirilmesi hepimizin görevi. Medeniyetimizin kurucu şehri Bursamızı herkesin görüşlerini paylaştığı bir anlayışla çok daha ileriye taşıyacağız. Valilik olarak iş dünyamıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kayapa ve Akçalar OSB’den BTSO’ya teşekkür

Toplantıda ayrıca yakın zamanda OSB statüsü kazanan Kayapa ve Akçalar OSB’nin başkanları da konuşma gerçekleştirdi. Islah OSB sürecinin başlangıcından OSB kimliği kazanma aşamasına kadar BTSO Yönetiminin her iki bölgeye büyük destek verdiğini kaydeden Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KSİAD) Başkanı Yalçın Toy ve Akçalar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Yüce, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a teşekkür etti.