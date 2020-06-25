Sanibey Barajı, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı

25 Haziran 2020

HÜSNÜGÜL ŞURGUN-GAZİANTEP

Sanko Enerji’nin işlettiği Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ne (HES), salgına karşı aldığı önlemlerle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi verildi. Adana’da Seyhan Nehri üzerinde kurulan Sanibey Barajı ve HES, enerji sektöründe bu belgeyi alan ilk işletme oldu.

TSE tarafından yayınlanan COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ndaki koşulları sağladığı için başvurusu kabul edilen Sanibey Barajı, TSE yetkilileri tarafından kapsamlı bir incelemeye tabi tutuldu. Titiz değerlendirmeler sonrasında, Sanibey Barajı’nın iş süreçlerini kılavuzda yer alan standartlara uygun yürüttüğünün tespit edilmesi ve TSE’nin onayının ardından Sanibey Barajı ve HES, TSE’nin uluslararası kalite belgesi niteliğindeki COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Sanko Enerji’den yapılan açıklamda, alınan önlemler kapsamında baraj ve HES’te yüzey temasını engellemek için parmak okutma sisteminden kart okutma sistemine geçildiği belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın yayınları takip edilerek, çalışanların düzenli olarak bilgilendirildiği kaydedildi. Öte yandan olağanüstü koşulları yönetebilmek için ilgili bölüm yöneticilerinden oluşan kurul aracılığı ile alınan önlemlerin, doğru ve etkin bir şekilde uygulanmasının sağlandığı vurgulandı.