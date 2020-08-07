Şanlıurfa, 21,4 milyon liralık sanayi yatırımına hazırlanıyor

07 Ağustos 2020

MUTLU GÜNEŞ-ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa, Birecik ve Viranşehir OSB ile Akçakale’de, özel sektörün yatırım yapmasını sağlayacak 21,4 milyon liralık beş projenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenmeye uygun görüldüğünü açıkladı. Vali Erin, il genelindeki çok büyük genç işgücü potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla hazırladıkları projelerin 12-18 ayda tamamlanacağını dile getirdi. Erin, bölgenin yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Hazırladıkları projelerle, katma değeri yüksek üretim ve istihdam sağlayan yatırımların bölgeye yönelmesiyle ekonomik kalkınma, göçün önlenmesi ve varolan potansiyelin değerlendirilmesini hedeflediklerini belirten Erin, “Daha önce de uygulamada başarılı olduğu görülen yeni projelerimize desteklerinden dolayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Varank başta olmak üzere, projelerin hazırlanmasından uygulama aşamasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öncelik eğitim ve istihdamda

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Şanlıurfa’nın kalkınması, refah seviyesinin yükselmesi için projeler üretmeye başladıklarını ve yapılacak işlerin başına eğitim altyapısını güçlendirmeyi aldıklarını hatırlatan Vali Abdullah Erin, il genelinde sanayinin dengeli gelişmesi için hazırladıkları projeleri hayata geçirmeye başladıklarını ve ilçelerde sanayi yatırımlarının gerçekleşmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ili olduğunu ve değerlendirilmeyi bekleyen büyük bir işgücünün bulunduğunu kaydeden Erin, şunları söyledi: “Gençlerimizin eğitimi ve istihdamı için gereken ne varsa yapmak, kamunun imkânlarını bu yolda kullanmak zorunluluğumuz var. Bu anlamda ilk işimiz, geçmişten devam eden yatırım projelerini tamamlamak ve yeni yatırımların önünü açmak oldu. Şanlıurfa OSB’de Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve ilave edebildiğimiz diğer kaynaklarla yapımını tamamlayarak girişimcilere tahsis ettiğimiz fabrika binalarının üretime başlamasıyla büyük bir talebin olduğunu gördük. Ayakkabı ve hazır giyim sektöründe ilimizde yatırım yapmak isteyen girişimcilerin büyük bir talebi var. Bu talebi karşılamak için hazırladığımız projeleri de en kısa sürede tamamlayarak ülkemizin ve milletimizin istifadesine sunacak, imkânlar ölçüsünde yeni yatırım projelerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Uygulanacak projeler



Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Şanlıurfa, Viranşehir ve Birecik Organize Sanayi Müdürlükleri ile Akçakale Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanarak Karacadağ Kalkınma Ajansı aracılığıyla, Mayıs ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’na (CMDP) sunulan eş finansman dâhil 21 milyon 400 bin TL tutarındaki beş proje arasında şunlar var:

-OSB 2. Kısım Elektrik Altyapısı Tesis Güçlendirme projesi.

-Birecik OSB Sanayi Altyapısı Eksikliklerinin Tamamlanması projesi.

-Viranşehir OSB Elektrik, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Altyapısının Kurulması projesi.

-Viranşehir OSB Hazır Giyim Sektörüne Anahtar Teslimi Fabrika Yapımı projesi.

-Akçakale ilçesinde hazır giyim sektörüne anahtar teslimi fabrika yapımı