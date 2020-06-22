Şanlıurfa ‘ayakkabı üssü’ oluyor

22 Haziran 2020

Mutlu GÜNEŞ/ŞANLIURFA

Şanlıurfa 6’ncı bölge teşviklerinin getirdiği ivme ile yeni yatırımlara ev sahipliği yapmaya başladı. Özellikle işgücü maliyetleri noktasından sağlanan destekler Şanlıurfa’yı emek yoğun sektörler için çekim merkezi haline getirdi. Ayakkabı sektörü de kentte yatırımların arttığı alanlardan biri oldu. İşgücü maliyetleri, personel bulma ve yeni yatırım maliyetleri nedeniyle Batı illerinde rekabet gücü zayıfladığı kaydedilen sektör, son dönemde yeni yatırımlar için daha avantajlı bölgelere yöneldi.

Şanlıurfa Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi öncülüğünde başlatılan Şanlıurfa’nın ayakkabı üretim merkezi olmasına imkan sağlayacak Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi de sektörden ilgi görüyor.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde, 65 dönümlük sanayi alanında kurulan Ayakkabı Sanayi Bölgesi’nde13 adet binası ve tedarikçi firmalar için toplam 7 adet dükkan yapılacak şekilde 46 bin 40 metrekare kapalı alan bulunuyor. Bölge, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 15,5 milyon liralık desteği ve toplama 23 milyon liralık yatırımla hayata geçirildi. Ayakkabı Sanayi Bölgesi’nde 2019’un sonunda yatırımlara başlayan firmalarda istihdam edilen kişi sayısı, COVID-19 salgınından kaynaklı yaşanan sıkıntılara rağmen bine yaklaştı.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek

“Yılda 30 milyon çift ayakkabı üretimi hedefleniyor”

2019 yılında tamamlanan ve eş zamanlı olarak Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi tarafından yatırım talepleri toplanmaya başlanan proje kapsamında tamamı Şanlıurfa dışından gelen 7 firmaya fabrika binalarının belli istihdam taahhütleri ve uygun kira bedelleri karşılığında tahsis edildi. Ayakkabı Sanayi Bölgesi’nde yıllık 30 milyon çift ayakkabı üretimi hedefleniyor. Yatırımların tamamlanmasıyla bölgede 2 bin 500 kişilik istihdam öngörülüyor.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, 6’ncı bölge teşviklerinden faydalanan Şanlıurfa’da, gelen yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Peltek, “Şanlıurfa emek yoğun sektörler için özellikle aldığı teşviklerle tam bir cazibe merkezi haline geldi. Ayakkabı Sanayi Bölgesi projesi ve daha önceden kurulan Hazır Giyim Sanayi Alanı bunun en açık örneği. Şanlıurfa,, kümelenme projeleri ile bu teşviklerin uygulandığı illere yatırımlar yapılabileceğini ve başarılı sonuçlar alınabileceğini bu iki proje ile göstermiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 15,5 milyon TL ile desteklenerek hazır hale getirilen Ayakkabı Sanayi Bölgesi projesi diğer yatırımlarda da olduğu gibi özellikle istihdam konusunda önemli bir adım oldu” dedi.

2’nci etap yatırımı için finansman bekleniyor



Sektörden gelen yeni yatırım taleplerine cevap verebilmek adına Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Ayakkabı Sanayi Bölgesi’nde 2’nci etap proje çalışmalarının tamamlandığını kaydeden İbrahim Halil Peltek, “Uygun yatırım finansmanı bulunması halinde hızla uygulamaya geçilecek” diye konuştu.